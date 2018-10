Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. Az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról indul, illetve oda érkezik.","shortLead":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. Az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról indul...","id":"20181004_deli_palyaudvar_matol_ket_hetig_zarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae14477-4d17-4959-9e23-c9b90b03dea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_deli_palyaudvar_matol_ket_hetig_zarva","timestamp":"2018. október. 04. 05:22","title":"Ne feledje: a Déli pályaudvar mától két hétig zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","shortLead":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","id":"20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f435bac-8224-4e5b-be11-656a4b0940be","keywords":null,"link":"/sport/20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","timestamp":"2018. október. 04. 20:35","title":"Eric, az angolna olimpiai bajnokokat hagyott le Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","shortLead":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","id":"20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c21c2-6ffc-4773-bad8-658416ec52f4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 04. 08:13","title":"Potencianövelő étrend-kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mobileszközökre tetszés szerint tölthetők le alkalmazások, a felhasználók nagy többsége elfogadja az alapértelmezésben beállítottakat. Ez igazán nagy üzleti lehetőség például az Apple számára.","shortLead":"Bár a mobileszközökre tetszés szerint tölthetők le alkalmazások, a felhasználók nagy többsége elfogadja...","id":"20181003_ios_alapertelmezett_kereso_ara_google_fizet_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c092a-1aec-470e-9262-290f1ba10a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_ios_alapertelmezett_kereso_ara_google_fizet_apple","timestamp":"2018. október. 03. 15:03","title":"Tippeljen: mennyibe kerülhet, hogy a Google az alapértelmezett kereső az iPhone-okon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton közlekedne, és amit a napokban mutattak meg először a nagyközönségnek.","shortLead":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton...","id":"20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a4b007-82e3-4995-9934-a2969a21e91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","timestamp":"2018. október. 05. 08:03","title":"Na, ez nem MÁV: ilyesmi vonat mehet majd 1200 km/h-val a Budapest-Bécs-Pozsony vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabát jövő februárra várják. ","shortLead":"A kisbabát jövő februárra várják. ","id":"20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8551de39-d4a8-41be-b08d-8b1e7a8c3a5b","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","timestamp":"2018. október. 04. 17:38","title":"Második gyermekét várja Rezes Judit és Szabó Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nemzeti konzultációt tart Ausztria, jelenti be büszkén a magyar kormánylap. Lám-lám, az új konzervatív-populista osztrák kabinet is a követi Orbán Viktor példáját. Attól azért nagyon messze van a rothadó Nyugat, hogy olyan konzultációt tartson, amilyeneket a Fidesz levezényel. Döntsön, önnek melyik rendszer tetszik jobban!","shortLead":"Nemzeti konzultációt tart Ausztria, jelenti be büszkén a magyar kormánylap. Lám-lám, az új konzervatív-populista...","id":"20181003_nemzeti_konzultacio_nepszavazas_demografia_ausztria_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcb08-0cb7-45f8-a2fa-c7d70dbe68e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nemzeti_konzultacio_nepszavazas_demografia_ausztria_orban_kormany","timestamp":"2018. október. 03. 15:00","title":"Ausztria is Orbánt majmolja? Elindult az osztrák nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]