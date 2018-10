A hivatalos jelentés szerint három év alatt mintegy 6000 olyan weboldalt tettek elérhetetlenné Oroszországban, melyek illegális tartalmat talált a hatóság. Az eredményesség kérdéses: miközben úgy tűnik, hogy ártatlan oldalak is áldozatul eshetnek az intézkedéseknek, a filmletöltés továbbra is virágzik.

Hosszú éveken át egyfajta védőernyőként szolgált Oroszország a jogsértő tartalmakat kínáló (kalóz) oldalak számára, különösebben nem háborgatta őket az orosz hatóság. Az elmúlt években azonban ez a helyzet megváltozott: Putyinék elkezdték blokkolni a kalózoldalak elérését. Tavaly 4000 ilyen oldalt blokkoltak, de emellett "járulékos kárként" további 41 ezer oldalt is sikerült elérhetetlenné tenniük. Ez sokakban felidézi azt a 2016-os intézkedést, melynek értelmében a gyerekek védelmére hivatkozva kezdték blokkolni a pornóoldalakat, de úgy alakult a Kremllel kritikus oldalak egy része is áldozatul esett az etikai tisztogatásnak.

A TorrentFreak beszámmolója szerint a múlt héten ismét találkozott egymással Vlagyimir Putyin és Alexander Zsarov, az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor vezetője, hogy az orosz állampolgárok adatainak védelméről, valamint a szellemi tulajdon védelméről beszéljenek. A legfrissebb beszámoló alapján úgy tűnik, továbbra sem állt le a blokkolás: három év alatt ugyanis már mintegy 6000 oldalt tettek elérhetetlenné és további 17 ezer ellen folyik eljárás.

Zsarov szerint a 6000 tiltás jelentős része helyi cégek bejelentése alapján történt meg, de érkezett megkeresés nyugati vállalatoktól is. Az esetek többségében a filmekkel kapcsolatban történt szerzői jogsértés. A peres eljárásokat a moszkvai városi bíróság bonyolítja le: hozzájuk érkezik be a beadvány a jogtulajdonosoktól, akik a tartalom törlését vagy az oldal blokkolását is kérhetik. Az ítélet végrehajtását aztán a Roszkomnadzor felügyeli. A 6000 oldal blokkolása mellett további 11 ezer oldalnál érte el a bíróság, hogy az adott oldal törölje a jogsértő tartalmat.

A dolognak meg is lett az eredménye. A beszámoló szerint az orosz filmipar történetében először fordult az elő, hogy egy orosz film (a Move Up) 45,5 millió dollárnyi rubelt termeljen. Ez nem is csoda, a statisztikák szerint ugyanis 55 millióan látogattak el valamelyik film premierjére a mozikba, ami 40 százalékos növekedést jelent. Emellett a legális streaming szolgáltatások 60 százalékkal több bevételt szereztek, mint egy évvel korábban. Ez 121,4 millió dollárnak megfelelő rubelt jelent.

A Group-ID nevű kiberbiztonsági cég viszont már kevésbé optimista. Számításuk szerint ugyanis míg 2016-ban "csak" 33 film került fel a netre az orosz mozikban kézikamerázók miatt, addig 2017-ben ez a szám 500 százalékkal 211-re emelkedett, 2018 első nyolc hónapjában pedig már 280 filmet mértek.

Az intézkedés hatékonysága tehát megkérdőjelezhető.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.