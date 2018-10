Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","shortLead":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","id":"20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad2e15-2dbb-4f3b-b122-7854bd2d4f5a","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","timestamp":"2018. október. 06. 11:34","title":"Megáldják kisállatát a Ferencvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc00ec1-1d6f-4fe4-b271-d740dec2097b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken nagyon nehéz parkolót találni, a KKM szerint azért van szükség a plusz parkolókra, hogy ha vendég érkezik, a lehető legrövidebb úton juthasson be az épületbe.","shortLead":"A környéken nagyon nehéz parkolót találni, a KKM szerint azért van szükség a plusz parkolókra, hogy ha vendég érkezik...","id":"20181005_Nem_eleg_a_melygarazs_tobb_felszini_parkolohelyet_is_lefoglalt_maganak_a_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc00ec1-1d6f-4fe4-b271-d740dec2097b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d846cc-6263-4e2c-9197-364c89587a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nem_eleg_a_melygarazs_tobb_felszini_parkolohelyet_is_lefoglalt_maganak_a_kulugyminiszterium","timestamp":"2018. október. 05. 20:21","title":"Nem elég a mélygarázs, több felszíni parkolóhelyet is lefoglalt magának a külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. Ezúttal a 29 éves klasszison kívül is nyertek érmeket a magyarok, Lakatos Dávid, Cseh László és Jakabos Zsuzsanna, valamint a 4x50 méteres vegyes gyorsváltó is odafért a dobogóra.","shortLead":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók...","id":"20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba643b-5294-4051-b583-e7665797bfe7","keywords":null,"link":"/sport/20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","timestamp":"2018. október. 05. 20:38","title":"Hat magyar érem termett ma budapesti úszó világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10b017e-7f96-407a-975a-ad0034c3693d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenkinek köszöni a támogatást, igyekszik a józanság útján maradni. ","shortLead":"Mindenkinek köszöni a támogatást, igyekszik a józanság útján maradni. ","id":"20181005_Ben_Affleck_rehab_alkoholizmus_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10b017e-7f96-407a-975a-ad0034c3693d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4a6958-60d8-4344-bf14-0885a0a37850","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Ben_Affleck_rehab_alkoholizmus_kozlemeny","timestamp":"2018. október. 05. 15:18","title":"Kijött a rehabról, közleményt adott ki Ben Affleck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki ellenőrizheti, feltörték-e az email címéhez tartozó felhasználói fiókok valamelyikét.","shortLead":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki...","id":"20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ead23e-b792-4a38-b21a-470c18c040c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","timestamp":"2018. október. 06. 09:03","title":"Az ön internetes fiókjait is feltörték? Ezen az oldalon ellenőrizheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","shortLead":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","id":"20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942a3e2-947a-4c85-a2cc-c94379e34492","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","timestamp":"2018. október. 05. 14:05","title":"Annyira hatékony volt a kormány ukrajnai kampánya, hogy a Hankookhoz ukrán tolmács kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán kiderült, hogy még csak nem is hasonlít a valódi elkövetőre.","shortLead":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán...","id":"20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7468089-d630-4a3b-b857-4464ba178c90","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","timestamp":"2018. október. 05. 18:50","title":"Börtöntűzben meghalt egy fogoly, akinek egyébként nem is kellett volna börtönben lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]