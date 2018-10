Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál tudósok felállították a kenguru kifejlődésének idővonalát, amely szerint a kenguru őse 25 millió évvel ezelőtt jelent meg Ausztráliában, és az a kenguru, amelyet ma ismerünk, hárommillió évvel ezelőtt egy gyors evolúciós ugrással bukkant fel a kontinensen.","shortLead":"Ausztrál tudósok felállították a kenguru kifejlődésének idővonalát, amely szerint a kenguru őse 25 millió évvel ezelőtt...","id":"20181006_kenguru_evolucios_ugras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dce0e3-002c-4679-91d4-05599c442cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_kenguru_evolucios_ugras","timestamp":"2018. október. 06. 21:03","title":"De mégis honnan ugrott elő a kenguru az evolúcióban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","shortLead":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","id":"20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb94c3b-05fd-4514-a04a-2fa939d285fa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","timestamp":"2018. október. 05. 21:26","title":"Az utasoknak kellett tartaniuk a busz padlóját, nehogy lejöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az aukciósház egyelőre tanakodik, mi a teendő ilyen esetben.","shortLead":"Az aukciósház egyelőre tanakodik, mi a teendő ilyen esetben.","id":"20181006_Az_egymillio_fontos_poen_iratmegsemmisito_aldozata_lett_egy_valodi_Banksy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a03e65-00a4-4858-ba6b-251c609867ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181006_Az_egymillio_fontos_poen_iratmegsemmisito_aldozata_lett_egy_valodi_Banksy","timestamp":"2018. október. 06. 11:17","title":"Az egymillió fontos poén: iratmegsemmisítő áldozata lett egy valódi Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni...","id":"20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b8338-a8b7-46cd-bcbd-908772bd87ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. október. 06. 14:39","title":"Hirtelen elunta a politikát a volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0ed506-8ca9-4f37-b888-48f519b94bd8","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Schmied Andi egy három hónapos művészeti rezidenciaprogramon vett részt New Yorkban, és mint a legtöbb turista, ő is felment az Empire State Building tetetjére. A látvány egyfelől lenyűgözte, másfelől azon kezdett el gondolkodni, hogyan juthatna be azokba a felhőkarcolókba, amelyekről látszódik a Central Park is. Erre azonban csupán egyetlen mód adódott.



","shortLead":"Schmied Andi egy három hónapos művészeti rezidenciaprogramon vett részt New Yorkban, és mint a legtöbb turista, ő is...","id":"20181005_Elkepzelt_elet_a_New_Yorki_felhokarcolokban__Egy_magyar_kepzomuvesz_bator_projektje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0ed506-8ca9-4f37-b888-48f519b94bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75635252-1706-4953-962d-4421325b1433","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181005_Elkepzelt_elet_a_New_Yorki_felhokarcolokban__Egy_magyar_kepzomuvesz_bator_projektje","timestamp":"2018. október. 05. 18:00","title":"Elképzelt élet a New York-i felhőkarcolókban - Egy magyar képzőművész bátor projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","shortLead":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","id":"20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b7f7a-f32f-475d-b795-f5ccf2729f77","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:56","title":"Több ezer terhességi tesztet hívtak vissza Nagy-Britanniában téves pozitív eredmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki ellenőrizheti, feltörték-e az email címéhez tartozó felhasználói fiókok valamelyikét.","shortLead":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki...","id":"20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ead23e-b792-4a38-b21a-470c18c040c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","timestamp":"2018. október. 06. 09:03","title":"Az ön internetes fiókjait is feltörték? Ezen az oldalon ellenőrizheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezését heves vita előzte meg.","shortLead":"Kinevezését heves vita előzte meg.","id":"20181007_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18bd66d-04cc-4701-b077-1863b45f716a","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_USA","timestamp":"2018. október. 07. 08:34","title":"Már esküt is tett Brett Kavanaugh, ő lett az USA 114. alkotmánybírája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]