[{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tartja valószínűnek a teniszező, hogy rövid időn belül rendeződik a vitájuk a teniszszövetséggel. Fucsovics a Nemzeti Sportnak azt is kijelentette: nem hagyja, hogy átverjék, és nem igaz, hogy edzője bármibe is belerángatta.","shortLead":"Nem tartja valószínűnek a teniszező, hogy rövid időn belül rendeződik a vitájuk a teniszszövetséggel. Fucsovics...","id":"20181007_fucsovics_marton_babos_timea_savolt_attila_tenisz_teniszszovetseg_szucs_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dce7b9-cc35-4cee-bd82-7a28582172e3","keywords":null,"link":"/sport/20181007_fucsovics_marton_babos_timea_savolt_attila_tenisz_teniszszovetseg_szucs_lajos","timestamp":"2018. október. 07. 16:54","title":"Fucsovics Márton: Ezzel a szövetséggel biztosan nem fogunk megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten –...","id":"20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df5dc96-4120-4772-93c8-600598c9f2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","timestamp":"2018. október. 07. 10:03","title":"Találtak egy 3500 éves sírt Görögországban, és csodás módon sértetlen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a8b1be-4e66-4c62-b17b-6e2bdb9906d4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","timestamp":"2018. október. 08. 09:29","title":"Egy elgázolt őz csapódott majdnem a bicajosnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Itt_vannak_a_lottoszamok_Van_oka_orulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5044c59c-1146-4feb-a42c-1399e2fdc980","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Itt_vannak_a_lottoszamok_Van_oka_orulni","timestamp":"2018. október. 06. 19:23","title":"Itt vannak a lottószámok. Van oka örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben. Paár idén augusztusban - nagyjából azzal egy időben, hogy Mészáros és Tiborcz belengették együttműködésüket a műemléki ingatlanpiacon - céget alapított a villa kezelésére. A BDPST egymilliárdot költ a villa butikhotellé alakítására.","shortLead":"Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben...","id":"20181008_Butikhotellel_halalja_meg_Tiborcz_uzlettarsanak_hogy_kivasarolta_az_Eliosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a8567-79f1-4489-bc77-fadfc948adcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Butikhotellel_halalja_meg_Tiborcz_uzlettarsanak_hogy_kivasarolta_az_Eliosbol","timestamp":"2018. október. 08. 09:18","title":"Mészáros és Tiborcz közösen fejlesztenek butikhotelt az Andrássy úti villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan csökkenti a depressziós tüneteket. A depresszió gyors enyhítése új és fejlődő területe a betegség kezelésének, mivel a jelenlegi eljárásokkal legalább három hétig tart a jelentős javulás elérése.","shortLead":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan...","id":"20181007_depresszio_kezelese_ketamin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c9e869-808c-437b-8ccb-2947b7cff0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_depresszio_kezelese_ketamin","timestamp":"2018. október. 07. 09:03","title":"Megvan a csodaszer a depresszió ellen? Elég durván hangzik: a lónyugtató ketamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]