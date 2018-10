Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani a szétválasztani tervezett állami és magánegészségügyről.","shortLead":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani...","id":"20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5acaa-0175-452a-a716-1475853c8223","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","timestamp":"2018. október. 12. 15:48","title":"Még a kormánybarát Hír Tv sem tudta szóra bírni Káslert az átalakuló egészségügyről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","id":"20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9146ea-954c-404b-9beb-ed1ac41a7d89","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","timestamp":"2018. október. 13. 13:48","title":"Férfias gesztust tett George Clooney a felesége felé: Amal férjeként mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy felmérés szerint legtöbben az akciók miatt csábulnak el, leginkább a budapestiek és a nők esnek áldozatul.","shortLead":"Egy felmérés szerint legtöbben az akciók miatt csábulnak el, leginkább a budapestiek és a nők esnek áldozatul.","id":"20181013_Tudatos_vasarlonak_gondolja_magat_a_magyar_de_meg_mindig_sok_felesleges_dolgot_visz_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d20df1-963c-4f7d-abe1-8f91d569a512","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Tudatos_vasarlonak_gondolja_magat_a_magyar_de_meg_mindig_sok_felesleges_dolgot_visz_haza","timestamp":"2018. október. 13. 12:54","title":"Tudatos vásárlónak gondolja magát a magyar, de még mindig sok felesleges dolgot visz haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200c664a-532b-4fa5-8a55-70bb5c7b796f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy athéni bravúrral - Görögországban a válogatott még soha nem nyert tétmeccsen - akár a Nemzetek Ligája-csoport élére is ugorhatott volna a magyar válogatott, ha az észt-finn meccsen számunkra kedvező eredmény - hazai győzelem - születik. Azonban minden a lehető legrosszabbul alakult, a magyar csapat kikapott, a finn győzött. Így mindkét nagy ellenfél meglépett, a csoportelsőségért csak akkor lehetnek versenyben a magyarok, ha a görögök és a finnek nagyokat botlanak a következő fordulókban.","shortLead":"Egy athéni bravúrral - Görögországban a válogatott még soha nem nyert tétmeccsen - akár a Nemzetek Ligája-csoport élére...","id":"20181012_Nemzetek_Ligaja_GorogorszagMagyarorszag_00","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200c664a-532b-4fa5-8a55-70bb5c7b796f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b473ae8-86b6-4e13-90fd-0c46f1a32096","keywords":null,"link":"/sport/20181012_Nemzetek_Ligaja_GorogorszagMagyarorszag_00","timestamp":"2018. október. 12. 20:43","title":"Visszavágtak a pesti vereségért: Görögország-Magyarország 1-0 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","shortLead":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","id":"20181014_ungar_peter_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0e7287-4427-480d-a6c1-f59d641c6162","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_ungar_peter_lmp","timestamp":"2018. október. 14. 14:32","title":"Az LMP-n poénkodik Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-et vették meg, töltötték le és streamelték a legtöbben.","shortLead":"A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-et vették meg, töltötték le és streamelték a legtöbben.","id":"20181013_A_Beatles_legendas_albuma_lett_minden_idok_legsikeresebb_lemeze_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e70bcaf-c332-41bb-a623-b2d29b4a6189","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_Beatles_legendas_albuma_lett_minden_idok_legsikeresebb_lemeze_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 13. 17:44","title":"A Beatles legendás albuma lett minden idők legsikeresebb lemeze Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\" vállalatot is elérte a korszellem. A Duracell ígérete szerint vésztöltőjük akár 72 órára elegendő energiával képes ellátni egy okostelefont.","shortLead":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\"...","id":"20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ad083-86e8-4239-b21e-f81628f869eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2018. október. 13. 14:03","title":"Kicsit elaludt a Duracell, de végül csak előállt egy használható külső akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]