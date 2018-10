Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","shortLead":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","id":"20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa834f76-008c-4066-8491-8a62a1f9ed65","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Patkányszámláló Facebook-oldalt indított a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd4b851-3593-4f7e-b3d9-9f376b6ed947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon a jövő héten.","shortLead":"Várhatóan csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon a jövő héten.","id":"20181014_Uzemanyagar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd4b851-3593-4f7e-b3d9-9f376b6ed947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbf6cac-dec1-497e-85fa-a68539ea45e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Uzemanyagar","timestamp":"2018. október. 14. 09:47","title":"Csökkenie kéne most a benzinárnak, mondjuk miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","shortLead":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","id":"20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd757c6-290c-4bd5-91e0-bcd6448d479d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","timestamp":"2018. október. 13. 13:12","title":"Új helyszínt találtak az A38-ról kitiltott, szabadkőművesekről szóló előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai...","id":"201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ab41d-bad6-46a2-9f39-4a5f13d92ebd","keywords":null,"link":"/kultura/201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","timestamp":"2018. október. 14. 20:00","title":"Hatalmas tévedés, hogy Mohácsnál nem volt ott mindenki, akinek ott kellett lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény a tudósok és az ipar számára is fontos.","shortLead":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény...","id":"20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335be0a-8171-4d20-ae00-ec033006b5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","timestamp":"2018. október. 15. 09:03","title":"Két német műhold az egész Földet letapogatta, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","shortLead":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","id":"20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5de1e2-1ff7-4650-87f3-33b4f4f928ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","timestamp":"2018. október. 14. 20:06","title":"A legszemetebb aljamunkát is elvégzik, és ezt nem érzik sértőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43a69c-bce5-4ffe-835c-a194687640bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","timestamp":"2018. október. 13. 20:00","title":"Rujder Vivien: Nekem nincs is ujjlenyomatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","id":"20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61175f4-82ed-4127-83f3-78fa4f5ba376","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","timestamp":"2018. október. 13. 15:41","title":"Székesfehérvárra költöztetnék a honvédség új parancsnokságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]