[{"available":true,"c_guid":"2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Három területen is kedvet kaptak az amerikai cégek, hogy franchise partnereket keressenek a régióban, ezen belül Magyarországon.","shortLead":"Három területen is kedvet kaptak az amerikai cégek, hogy franchise partnereket keressenek a régióban, ezen belül...","id":"20181016_Erdekli_a_ceget_Amerikai_vagyonvedelmi_fitnesz_es_szepsegipari_halozatok_magyar_partnereket_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74853a9a-be6f-427b-8078-a3d743be1d6f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erdekli_a_ceget_Amerikai_vagyonvedelmi_fitnesz_es_szepsegipari_halozatok_magyar_partnereket_keresnek","timestamp":"2018. október. 16. 17:33","title":"Érdekli a cégét? Amerikai vagyonvédelmi, fitnesz- és szépségipari hálózatok magyar partnereket keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343d5be8-bb19-43df-86f9-54ff9d519e98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi stáb vasárnap éjjel elbúcsúzott a Facebookon, az új tulajdonos átalakítja a helyet. ","shortLead":"Az eddigi stáb vasárnap éjjel elbúcsúzott a Facebookon, az új tulajdonos átalakítja a helyet. ","id":"20181015_Bezar_es_atalakul_a_Castro_Bistro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343d5be8-bb19-43df-86f9-54ff9d519e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c846f56-fb98-430e-91d7-a5637003abe8","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Bezar_es_atalakul_a_Castro_Bistro","timestamp":"2018. október. 15. 13:15","title":"Bezár és átalakul a Castro Bistro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d675604-de71-48b3-a515-0516a0fd2bca","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Retrós ötletparádéra épülő abszurd fekete komédia után a mai magyar valóságba helyezett, különleges atmoszférájú krimidrámával jelentkezik a hazai és nemzetközi díjesővel elismert Liza, a rókatündér rendezője. Ujj Mészáros Károllyal hősteremtésről, demokráciáról és Kulka János visszatéréséről beszélgettünk.","shortLead":"Retrós ötletparádéra épülő abszurd fekete komédia után a mai magyar valóságba helyezett, különleges atmoszférájú...","id":"20181016_Ujj_Meszaros_Karoly_Mindig_erdekesebb_amikor_lehetetlennek_tunik_valami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d675604-de71-48b3-a515-0516a0fd2bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10020ebe-d682-4ada-97e7-fa4389c59c14","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ujj_Meszaros_Karoly_Mindig_erdekesebb_amikor_lehetetlennek_tunik_valami","timestamp":"2018. október. 16. 17:36","title":"Ujj Mészáros Károly: Mindig érdekesebb, amikor lehetetlennek tűnik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal szerencsére nem történt baleset.","shortLead":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal...","id":"20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e032a86-dd36-4ebd-b1d1-d9e2d69e9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","timestamp":"2018. október. 15. 06:41","title":"A nap videója: kis Matiz rossz irányban a 10-es úti körforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","shortLead":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","id":"20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764e9c9-4a25-429e-91b5-3a995fe9246d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","timestamp":"2018. október. 16. 10:23","title":"Hamarosan már lehet szlalomozni önvezető autókkal a zalai tesztpályán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","shortLead":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","id":"20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170ed72b-fcf2-45b7-ad73-bcc905bafa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","timestamp":"2018. október. 15. 11:51","title":"Elzárással is büntethetik, elvehetik a hajléktalanok holmijait – a KDNP szerint ez gondoskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7955d57f-19e9-4045-aee9-1a84b2dbf027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, pontosan hány címzett kaphatta meg az Egyesült Államok ausztrál nagykövetségének levelét, de a baki azonnal elterjedt a neten.","shortLead":"Nem tudni, pontosan hány címzett kaphatta meg az Egyesült Államok ausztrál nagykövetségének levelét, de a baki azonnal...","id":"20181015_usa_ausztral_nagykovetseg_meghivo_macska_pizsama_party","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7955d57f-19e9-4045-aee9-1a84b2dbf027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539b1da-eb69-4a7d-b01c-b2b13393ffcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_usa_ausztral_nagykovetseg_meghivo_macska_pizsama_party","timestamp":"2018. október. 15. 16:03","title":"Az USA ausztrál nagykövetsége tévesen kiküldött egy e-mailt, aztán nem győzött bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]