Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fcf8a-2a0e-4bd4-956e-6983c946d8b2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","timestamp":"2018. október. 16. 14:42","title":"Hibátlan: ez a kép összefoglalja az utóbbi két nap történéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter az ATV forrásai szerint fel is kérte a múzeum vezetésére az irodalomtörténészt, de ő nemet mondott.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter az ATV forrásai szerint fel is kérte a múzeum vezetésére az irodalomtörténészt, de ő nemet...","id":"20181016_ATV_Kasler_Takarot_szerette_volna_a_PIM_elere_de_o_nem_akar_palyazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d877c-8f2d-4984-8b59-9e2f6981c9a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_ATV_Kasler_Takarot_szerette_volna_a_PIM_elere_de_o_nem_akar_palyazni","timestamp":"2018. október. 16. 16:16","title":"ATV: Kásler Takarót szerette volna a PIM élére, de ő nem akar pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","shortLead":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","id":"20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7c1a2-d344-4a56-b4a9-b39aa5f34b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","timestamp":"2018. október. 16. 15:20","title":"800 millió eurós bírságot kapott az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyszer használatos műanyagok elleni harcban a cigarettaszűrőket is átalakítanák a politikusok. ","shortLead":"Az egyszer használatos műanyagok elleni harcban a cigarettaszűrőket is átalakítanák a politikusok. ","id":"20181015_A_dohanycegekkel_gyujtetne_csikket_az_EP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d6ca48-c458-41df-8521-08084b0a8b03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_dohanycegekkel_gyujtetne_csikket_az_EP","timestamp":"2018. október. 15. 12:24","title":"A dohánycégekkel gyűjtetne csikket az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654fca0-159a-4165-97d0-5c7793f9bae5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kötelező, de a legtöbb gyógyfürdő fogadja a tb-kártyával érkező betegeket is. Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségében most másképp döntöttek.","shortLead":"Nem kötelező, de a legtöbb gyógyfürdő fogadja a tb-kártyával érkező betegeket is. Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségében...","id":"20181016_Nem_engedik_be_a_tbkartyas_betegeket_Meszaros_Lorinc_gyogyfurdojebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6654fca0-159a-4165-97d0-5c7793f9bae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dfbe2c-9e32-45b2-b68a-90cff9cd05e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_engedik_be_a_tbkartyas_betegeket_Meszaros_Lorinc_gyogyfurdojebe","timestamp":"2018. október. 16. 07:23","title":"Nem engedik be a tb-kártyás betegeket Mészáros Lőrinc gyógyfürdőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta...","id":"20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54915ef2-0a74-408a-acf1-2b7b5110f19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","timestamp":"2018. október. 16. 10:33","title":"Videó: Nagyot küzdött a pilóta, de végül csak letette a gépet a 75 km/h-s oldalszélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti. A Facebook a 2016-os esetből tanulva ezúttal már beavatkozik, és törli azokat a bejegyzéseket, amelyek a szavazás kapcsán megtévesztenék a felhasználókat.","shortLead":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti...","id":"20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe52c2e-27f4-48df-a166-a969dc855494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","timestamp":"2018. október. 16. 17:03","title":"Beizzítja a rakétákat a Facebook, kíméletlenül törölni fogják a választással kapcsolatos kamubejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]