Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha bejön az üzlet, Rákosfalvy Zsolt lesz a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon.","shortLead":"Ha bejön az üzlet, Rákosfalvy Zsolt lesz a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon.","id":"20181015_Sesztak_Miklos_korehez_kerulhet_az_utolso_kaszino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f008937-050d-4c4d-988d-59438f51f38b","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Sesztak_Miklos_korehez_kerulhet_az_utolso_kaszino","timestamp":"2018. október. 15. 08:35","title":"Seszták Miklós köréhez kerülhet az utolsó kaszinó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","shortLead":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","id":"20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21640cad-913b-494c-97f8-ea1ff4b4393a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","timestamp":"2018. október. 16. 14:47","title":"A KDNP-s politikus last minute lakástakarékot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani a bejutó egyedeket, mert az áttelelő példányokból lesznek a következő évi populációk. Rossz hír, hogy természetes ellenségeiket egyelőre nem ismerjük, jó hír viszont, hogy az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén.","shortLead":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani...","id":"20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b07c000-76d9-46cf-b30e-c4a377501af0","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","timestamp":"2018. október. 16. 08:16","title":"Megmenekülhetünk? Az MTA már dolgozik a hatékony poloskacsapdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","shortLead":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","id":"20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32caf881-2c35-4061-adf9-44a8db2c8f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. október. 15. 16:39","title":"Rászorulóknak adta fizetését a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be a sokak által kihasznált kiskaput. ","shortLead":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be...","id":"20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519ec22-5b81-45d2-9d64-0a84e1d14adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 15. 18:41","title":"Japánban 5 év börtönnel \"jutalmaznák\" azt, aki kalózoldalakkal seftel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico úgy tudja, Macron pártja a liberálisokkal együtt fog kampányolni az EP-választások előtt, ezzel pedig egy komoly pártszövetséget hozhatnak létre. ","shortLead":"A Politico úgy tudja, Macron pártja a liberálisokkal együtt fog kampányolni az EP-választások előtt, ezzel pedig...","id":"20181015_Macron_osszeall_az_Orbant_kritizalo_europai_liberalisokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cba648-dc0d-4589-be5a-7f3e1005aa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Macron_osszeall_az_Orbant_kritizalo_europai_liberalisokkal","timestamp":"2018. október. 15. 12:43","title":"Macron összeáll az Orbánt kritizáló európai liberálisokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és egy érintett szerint ez több okból is igazságtalan.","shortLead":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és...","id":"20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec11ec5-9179-4b0c-85fb-e3bfb089cf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","timestamp":"2018. október. 15. 21:29","title":"Sokan igazságtalannak tartják, hogy az idősek kevesebb ápolási díj emelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]