Aki játszott már valaha online játékkal úgy, hogy a játékosok között volt egy (vagy több olyan), aki(k) valamilyen kód segítsgével csalt(ak) és vált(ak) legyőzhetetlenné, az egész biztosan kívánta már azt, hogy az illető(ke)t örökre zárják ki az adott szerverről. Most ennél egy egészen "picivel" tovább ment az Epic Games azzal a csalóval szemben, aki a jelenlegi egyik legnépszerűbb online játékban, a Fortnite-ban csalt.

© YouTube / Golden Modz

A BBC beszámolója szerint a YouTube-ra videókat gyártó Brandon Lucas, aki már 1,7 millió feliratkozóval büszkélkedhet Golden Modz nevű csatornáján, azzal dicsekedett a követőneik, hogy a Fortnite (és más játékok) egy hackelt változatával játszik. Emellett egy olyan weboldalt is üzemeltetett, ahol csalások kódját árulta mintegy 150 fontért (kb. 55 ezer forint) cserébe. A dologra a Fortnite-ot kiadó Epic Games is felfigyelt, és meg is "jutalmazta" a fiatalt: nemes egyszerűséggel beperelte őt a cég.

[Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite]

"Senki sem szereti a csalókat" – írta közleményében az Epic Games. A cég szerint Lucas nemcsak csaló, de ráadásul olyan szoftvereket is reklámozott, illetve kereskedett velük, amelyekkel csalni lehet.

© Epic Games

Az említett honlapon elérhető csalások közül az egyik az úgynevezett aimbot, ami a pontos célzást segíti a játékban. A segítségével úgy tudják a játékosok likvidálni az ellenfelüket, hogy be sem kell őt célozni. A kód csak az asztali gépes verzióhoz volt használható, ám az Epic Games szerint így is jogosulatlan előnye származott azoknak a játékosoknak, akik használták. A per mellett eltávolították azokat a videókat is a csatornáról, ahol csalással játszott a fiatal. Az Epic Games egy másik YouTube-felhasználót, Colton Contert is beperelt.

[Ezzel mihez kezd a Fortnite? Régebbi telefonokra is kiadják a nagy konkurens PUBG játékot]

A cég közleményben jelezte, azok a felhasználók, akik csalással játszanak a játékban, tönkreteszik mások játékélményét, ezért minden lehetséges jogi lépést megtesznek ellenük annak érdekében, hogy a játék továbbra is tiszta és szórakoztató maradjon.

Luacs ugyanakkor nem érti, miért őt vették elő, szerinte ugyanis ezreével vannak fent a YouTube-on Fortnite-kontentek, köztük olyanok is, amelyekben csalnak a játékosok, mégsem lépett ellenük az Epic Games.

© YouTube/Fortnite

A cég egyébként októberben vette át a csalások felderítésére specializálódott Kamu nevű céget, hogy visszaszorítsa a csalásokat a játékban.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.