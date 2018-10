Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb hírek szerint a Facebook nem állna meg a táblagép méretű otthoni okosközpontnál, ennél nagyobb termék piacra dobását is tervezgeti.","shortLead":"A legfrissebb hírek szerint a Facebook nem állna meg a táblagép méretű otthoni okosközpontnál, ennél nagyobb termék...","id":"20181017_facebook_televizio_kamera_video_streamelese_videochat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d2d3a4-60f5-4f9d-9027-ec3d97ebae87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_facebook_televizio_kamera_video_streamelese_videochat","timestamp":"2018. október. 17. 15:03","title":"Ez már talán sok lesz: \"bekamerázná\" a tévénket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlította össze, a hatóság szerint ez egyenlő a jó hírnév megsértésével. A bíróság szerint meg nem.","shortLead":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és...","id":"20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33648fa3-2baa-4804-b3a1-a0f52b5fe02d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","timestamp":"2018. október. 18. 17:09","title":"Megint visszapattant a Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatók elleni keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyatékkal élők pedig gyakorlatilag láthatatlanok a hírekben. ","shortLead":"A fogyatékkal élők pedig gyakorlatilag láthatatlanok a hírekben. ","id":"20181018_Keves_a_no_a_magyar_hirmusorokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb4b625-882f-45f2-ae97-447687b96c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Keves_a_no_a_magyar_hirmusorokban","timestamp":"2018. október. 18. 14:46","title":"Kevés a nő a magyar hírműsorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","shortLead":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","id":"20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42041d6-dd48-47bd-88c3-7309df9bcd8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 17. 09:21","title":"Jön az első 100 kilométeres elektromos hatótávú hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","id":"20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416ff9-d58e-414e-963e-e01b5c8e6c5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","timestamp":"2018. október. 17. 18:42","title":"Igazán drága pesti öltönyszabóhoz járhat Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyja a Magyar Birkózó Szövetség, hogy üres lelátók legyenek aznap, amikor a NOB elnöke Budapestre érkezik.","shortLead":"Nem hagyja a Magyar Birkózó Szövetség, hogy üres lelátók legyenek aznap, amikor a NOB elnöke Budapestre érkezik.","id":"20181017_Ingyenjegyet_es_ebedet_osztanak_Nemeth_Szilardek_csak_menjen_valaki_a_birkozo_vbre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3478e21-d4b5-463f-a099-2ba30e0cc804","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ingyenjegyet_es_ebedet_osztanak_Nemeth_Szilardek_csak_menjen_valaki_a_birkozo_vbre","timestamp":"2018. október. 17. 17:48","title":"Ingyenjegyet és ebédet osztanak Németh Szilárdék, csak menjen valaki a birkózó vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd5ef0f-a687-477a-b2c7-a1de86451a91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók éveken át vizsgálták a földköpenyt és a földkérget a Ross selfjég alatt, ám az eredetileg elgondolt eredmények helyett valami egész mást tapasztaltak.","shortLead":"A kutatók éveken át vizsgálták a földköpenyt és a földkérget a Ross selfjég alatt, ám az eredetileg elgondolt...","id":"20181018_antarktiszi_jeg_ross_selfjeg_hangja_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd5ef0f-a687-477a-b2c7-a1de86451a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73503f83-35c2-4259-a29f-239624291b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_antarktiszi_jeg_ross_selfjeg_hangja_video","timestamp":"2018. október. 18. 08:03","title":"Ijesztő hangot rögzítettek az Antarktisz jegét vizsgáló tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő rendszerben a 2020 után születettek számára megtiltaná, hogy Magyarországon legálisan vásárolhassanak dohányterméket! Ezt a javaslatot a kormánypárti politikus még az Alaptörvénybe is beírná. ","shortLead":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő...","id":"20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38898b0e-0ea6-4440-a2bf-10ca90acf240","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 18. 11:30","title":"Lázár előállt a dohányzás teljes tiltásának mestertervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]