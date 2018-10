Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem engedték, hogy Amerika számon kérje a kommunistákon az emberi jogok helyzetét.","shortLead":"Nem engedték, hogy Amerika számon kérje a kommunistákon az emberi jogok helyzetét.","id":"20181017_A_kubai_rezsim_tamogatoi_szabotaltak_az_ENSZ_munkajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fd5d2-998b-4b30-aa3f-eadce412bb0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_A_kubai_rezsim_tamogatoi_szabotaltak_az_ENSZ_munkajat","timestamp":"2018. október. 17. 07:35","title":"A kubai rezsim támogatói szabotálták az ENSZ munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálatok eddigi eredménye alapján külföldről irányított kibertámadást hajtottak végre szerdán a szlovák külügyminisztérium ellen. A hackerek nem szokványos vírussal próbálkoztak. ","shortLead":"A vizsgálatok eddigi eredménye alapján külföldről irányított kibertámadást hajtottak végre szerdán a szlovák...","id":"20181017_szlovakia_kulugyminiszterium_peter_pellegrini_kibertamadas_hackertamadas_adatlopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5419e60c-e822-40bf-8170-71fa4f429ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_szlovakia_kulugyminiszterium_peter_pellegrini_kibertamadas_hackertamadas_adatlopas","timestamp":"2018. október. 17. 16:03","title":"Komoly kibertámadás érte a szlovák külügyminisztériumot, adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","shortLead":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","id":"20181017_Capa_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074f96-247b-439d-bef6-07a58231816a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181017_Capa_nagydij","timestamp":"2018. október. 17. 18:33","title":"A Honvédsuli fotósorozatával Bartha Máthé nyerte az idei Capa-Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934f93e-acff-437b-a4a2-6993c18d6425","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös jelenségre lettek figyelmesek az emberek szerte Japánban: októberben is kivirágoztak a híres cseresznyefák, a sakurák.","shortLead":"Különös jelenségre lettek figyelmesek az emberek szerte Japánban: októberben is kivirágoztak a híres cseresznyefák...","id":"20181018_Tajfunok_miatt_borultak_osszel_is_viragba_a_japan_cseresznyefak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0934f93e-acff-437b-a4a2-6993c18d6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e635391-0f22-441d-88ab-fe8dca9a11d2","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Tajfunok_miatt_borultak_osszel_is_viragba_a_japan_cseresznyefak","timestamp":"2018. október. 18. 11:20","title":"Tájfunok miatt borultak ősszel is virágba a japán cseresznyefák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) felmondta hatályban lévő bérmegállapodását az Auchannal és a Metróval, a szakszervezet vezetője szerint hiába a plusz juttatás, az alacsony alapbér miatt hamar elégedetlenkedni kezdhetnek a dolgozók.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) felmondta hatályban lévő bérmegállapodását az Auchannal és...","id":"20181018_Sztrajk_johet_ket_kiskereskedelmi_multinal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eddfedc-6062-4f00-a117-431b8d7cf5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Sztrajk_johet_ket_kiskereskedelmi_multinal_is","timestamp":"2018. október. 18. 20:41","title":"Sztrájk jöhet két kiskereskedelmi multinál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített társkereső: az app a megjelenés után ki is szivárogtatta véletlenül a felhasználók adatait.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített...","id":"20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5f7ea-4634-4484-ba27-db6478d2bfc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Csináltak egy társkeresőt a Trumpra szavazó fiataloknak, és már az első nap megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki pozíciójából. Nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki...","id":"20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee7025d-fedc-441f-819f-92cc02089271","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","timestamp":"2018. október. 18. 12:04","title":"Leválthatják Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2400478e-4521-487b-9468-85219894a174","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb embere közül mindegyiknek sikerült legalább 1 milliárd dollárral növelnie a vagyonát.","shortLead":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb...","id":"20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2400478e-4521-487b-9468-85219894a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3817e3-9296-459d-9902-c8f4284bd39b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. október. 17. 12:39","title":"Fejenként 1 milliárd dollárt kapott tegnap a világ 10 leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]