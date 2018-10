Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be Szaúd-Arábia ellen az eltűnt (és valószínűleg meggyilkolt) újságíró, Dzsamál Hasogdzsi miatt, az USA komoly vesztese is lehet a konfliktusnak.

Komoly diplomáciai konfliktust okozott, hogy október elején Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró nyomtalanul eltűnt Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusáról. A törökök szerint bizonyítékuk van arra, hogy az amerikai lapoknak (is) író Hasogdzsit meggyilkolták, ami miatt a nemzetek komoly szankciókat vezethetnek be Szaúd-Arábia ellen. Bár Donald Trump egyelőre nem foglaltá állást – ennek oka, hogy az ország az USA egyik legfőbb katonai szövetségese a térségben –, Washingtonban már javában beszélnek a szankciókról. Ez azonban nemcsak a közel-keleti országot, de az USA technológiai vállalatait is érzékenyen érintheti.

A The Verge beszámolója szerint az elmúlt években több milliárd dollárnyi befektetés érkezett Szaúd-Arábiából a különböző tech cégekhez, hogy az ország több lábra álljon, és csökkentse a gazdasága olajtól való kitettségét. A Vision 2030 nevű terv alapján a szaúdiak a következő két évtizedben mintegy 2000 milliárd dollárt akarnak befektetni a technológiai és az energetikai vállalatokba. Ezzel a közel-keleti ország lett az egyik legnagyobb technológiai befektető, amely az Egyesült Államok tech cégeihez viszi a pénzét.

A befektetések megakadályozására több jogi lehetősége is van Amerikának, ezeket korábban már használták is az orosz és az iráni pénzekkel szemben. Ha azonban Szaúd-Arábia ellen is bevezetik a szankciókat, az komoly fejfájást jelenthet a tech cégek számára, rövid távon pedig a fellendülés megtorpanásához vezethet.

Az Uber 2016-ban 3,5 milliárd dollár szaúdi befektetést kapott, a SoftBank technológiai alapja, a Vision Fund pedig 45 milliárd dollárt kapott tőlük. Ebből a pénzből jutott a Slackhez, a DoorDash-hez és az Nvidiához is. A cégek egyelőre nem akarták kommentálni a helyzetet.

Az Nvidia képviselője ugyanakkor azt mondta, nem kapott pénzt a Vision Fundtól. A SoftBank a részvénypiacon szerzett részvényeket a cégből, ahogy azt bármelyik másik befektető is megtehette volna. Ettől függetlenül az alap már 5 százalékos tulajdonnal rendelkezik az Nvidiában. Egy másik cég, a WeWork viszont tavaly jelentette be, hogy 4,4 milliárd dolláros befektetést kapott a Visiontól.

Az amerikai tech cégeket már eddig is támadták azért, mert elfogadták a szaúdi pénzeket. Az Ubert például azért, mert elfogadta a közel-keleti ország nemekre és szexuális jogokra való (nem túl elnéző) álláspontját.

Az új politikai helyzet egyébként már eddig is okozott fennakadásokat. Az Endeavor ügynökség például 400 millió dolláros befektetésre mondott nemet, a Virgin Galactic pedig felfüggesztette partneri kapcsolatát a szaúdiakkal.

