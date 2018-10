Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bűnözők a Napi.hu információi szerint három XII. kerületi utcában vettek értékes lakásokat. A helyi önkormányzat nem tud ilyenről.","shortLead":"A bűnözők a Napi.hu információi szerint három XII. kerületi utcában vettek értékes lakásokat. A helyi önkormányzat nem...","id":"20181018_Luxusingatlanokat_vasarolt_az_ukran_maffia_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6404eb-7481-4230-a071-3232c611b527","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Luxusingatlanokat_vasarolt_az_ukran_maffia_Budapesten","timestamp":"2018. október. 18. 07:40","title":"Luxusingatlanokat vásárolt az ukrán maffia Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz cég helyett 30 százalékkal olcsóbban, egy amerikai társasággal szerződtek.","shortLead":"Az orosz cég helyett 30 százalékkal olcsóbban, egy amerikai társasággal szerződtek.","id":"20181017_Foldgazimport_a_lengyelek_levaltak_a_Gazpromrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42324b05-9ff4-4a91-8ee4-814c76c8bdf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Foldgazimport_a_lengyelek_levaltak_a_Gazpromrol","timestamp":"2018. október. 17. 11:53","title":"Földgázimport: a lengyelek leváltak a Gazpromról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","shortLead":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","id":"20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002148ed-704e-4f1f-bd2a-90bb043eb268","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","timestamp":"2018. október. 19. 10:55","title":"Tragikus testrablós horrorsztoriba keveredett egy brit család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálatok eddigi eredménye alapján külföldről irányított kibertámadást hajtottak végre szerdán a szlovák külügyminisztérium ellen. A hackerek nem szokványos vírussal próbálkoztak. ","shortLead":"A vizsgálatok eddigi eredménye alapján külföldről irányított kibertámadást hajtottak végre szerdán a szlovák...","id":"20181017_szlovakia_kulugyminiszterium_peter_pellegrini_kibertamadas_hackertamadas_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5419e60c-e822-40bf-8170-71fa4f429ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_szlovakia_kulugyminiszterium_peter_pellegrini_kibertamadas_hackertamadas_adatlopas","timestamp":"2018. október. 17. 16:03","title":"Komoly kibertámadás érte a szlovák külügyminisztériumot, adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket, de egyelőre csak arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy hamarosan leteszi elé a javaslatcsomagját. Szerinte a téma azért is nehéz kérdés, mert a fideszesek egy része is dohányzik, és kérdés, hogy mit szólnak majd a felvetéséhez. ","shortLead":"Lázár János az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket, de egyelőre csak...","id":"20181018_Lazar_Ma_reggel_kozoltem_a_trafikosokkal_nem_mondom_hogy_orultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e9bf86-8c78-4008-9b78-101a445dde08","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_Ma_reggel_kozoltem_a_trafikosokkal_nem_mondom_hogy_orultek","timestamp":"2018. október. 18. 17:10","title":"Lázár: Ma reggel közöltem a trafikosokkal, nem mondom, hogy örültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce882974-5a80-49cf-b70b-50c8bf25aecf","c_author":"Z. B.","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kerékpárosklub 10 százalékos biciklis arányt szeretne 2030-ra Budapesten, Tarlós pedig \"az autósokat is megnyugtató, de a kerékpárosokat is felemelő\" együttműködést. Ki gondolta volna mindezt két éve? ","shortLead":"A kerékpárosklub 10 százalékos biciklis arányt szeretne 2030-ra Budapesten, Tarlós pedig \"az autósokat is megnyugtató...","id":"20181018_Megallapodast_irt_ala_a_Kerekparosklub_es_Tarlos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce882974-5a80-49cf-b70b-50c8bf25aecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202254b-ef60-429d-a980-0c96bd55d908","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181018_Megallapodast_irt_ala_a_Kerekparosklub_es_Tarlos","timestamp":"2018. október. 18. 06:03","title":"Megállapodást írt alá a kerékpárosklub és Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji városát.","shortLead":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji...","id":"20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2a89ce-640f-4d40-92df-f27690a83569","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","timestamp":"2018. október. 17. 11:50","title":"Szenzációs felfedezés: nem is akkor pusztult el Pompeji, mint évszázadokig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A múlt heti baleset után katonai műholdat lőnek fel az oroszok az űrbe.","shortLead":"A múlt heti baleset után katonai műholdat lőnek fel az oroszok az űrbe.","id":"20181017_Jovo_heten_ismet_megprobalkoznak_egy_Szojuzzal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f3972-97a6-4bb1-92e2-c688b1b64a87","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181017_Jovo_heten_ismet_megprobalkoznak_egy_Szojuzzal","timestamp":"2018. október. 17. 12:58","title":"Jövő héten ismét megpróbálkoznak egy Szojuzzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]