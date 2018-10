Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és több a diplomás, itthon ez pont fordítva van. És az csak a kisebbik gond, hogy ezzel szembemegyünk az uniós vállalással. Az oktatási szakértő szerint becstelen, amit a kormány művel.","shortLead":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és...","id":"20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efd55ea-8452-4a0f-b6ac-03c4b941819e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","timestamp":"2018. október. 19. 17:05","title":"Még dolgozni kell azon, hogy a kamaszok tudjanak olvasni és számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df36e0-1dc1-4c37-80b6-1b64df09b548","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Más változások is lesznek a jövő évi adórendszerben.","shortLead":"Más változások is lesznek a jövő évi adórendszerben.","id":"20181019_Kiderult_2020_utan_kiknek_jar_majd_az_5_szazalekos_lakasafa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5df36e0-1dc1-4c37-80b6-1b64df09b548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c2ecbd-b403-4169-a524-9a13148e26dd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Kiderult_2020_utan_kiknek_jar_majd_az_5_szazalekos_lakasafa","timestamp":"2018. október. 19. 16:22","title":"Kiderült, 2020 után kiknek jár majd az 5 százalékos lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője. Amellyel jövőre akár már itthon is fizethetünk a kasszáknál.","shortLead":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője...","id":"20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cd0f7-e12d-4e88-b3a8-aa9163955521","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Megjött a Fitbit karravalója, amely 7 napon át bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","shortLead":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","id":"20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43da02-c8ca-4617-961f-e1f8a75bd8f3","keywords":null,"link":"/elet/20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","timestamp":"2018. október. 20. 07:45","title":"A ruandai kormány már tudja azt, amit Orbán Viktor kormánya nem is akar megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08d24a-93cf-4335-b748-6e91fa56ec60","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","timestamp":"2018. október. 19. 16:55","title":"Egyszer csak feltűnt egy kisgyerek a biztonsági átvilágító képernyőjén (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi a Nyugati téri aluljáróban aludt, 16-án néhány óra alatt összeszedte a 3 figyelmeztetést, másnap megkapta a negyediket is. ","shortLead":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi...","id":"20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcbddb-7e82-4479-8f98-6fed0f398831","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 19. 13:08","title":"Elítélték az első hajléktalant Budapesten, figyelmeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig alig mennek be. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig...","id":"20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465efbef-e270-485b-8db0-56009e16293a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","timestamp":"2018. október. 19. 06:40","title":"Száznál is több hajléktalan kapott már figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A kormány úgy gondolja, ha több részmunkaidős állás lenne, a gyerekes nők előbb visszamehetnének dolgozni, és többen is vállalnának gyereket. A részmunkaidős állások viszont rosszul fizetnek, bizonytalanok, és még inkább a nőkre tolják a házimunka terheit.","shortLead":"A kormány úgy gondolja, ha több részmunkaidős állás lenne, a gyerekes nők előbb visszamehetnének dolgozni, és többen is...","id":"20181019_Reszmunkaido_A_felso_osztalybeli_noknek_jo_a_gyerekboomhoz_keves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec022ae-1e70-4ae6-a6a4-e5a9cadfaf93","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Reszmunkaido_A_felso_osztalybeli_noknek_jo_a_gyerekboomhoz_keves","timestamp":"2018. október. 19. 14:05","title":"Részmunkaidő? A felső osztálybeli nőknek jó, a gyerekboomhoz kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]