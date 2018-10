Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","shortLead":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","id":"20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66646585-db89-4683-a730-81a39a132881","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","timestamp":"2018. október. 18. 15:17","title":"2011-es tanulmánnyal indokolja az Origo és az MTI a lakástakarékok kinyírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akcióba lendülhetett Kásler Miklós, mielőbb szétválasztaná a magán- és az állami egészségügyet. ","shortLead":"Akcióba lendülhetett Kásler Miklós, mielőbb szétválasztaná a magán- és az állami egészségügyet. ","id":"20181019_Kiszivargott_egy_terv_megszunhetnek_a_fizetos_szolgaltatasok_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9d71b-35a6-41c0-af95-65e94f7d018e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kiszivargott_egy_terv_megszunhetnek_a_fizetos_szolgaltatasok_a_korhazakban","timestamp":"2018. október. 19. 07:17","title":"Kiszivárgott egy terv: megszűnhetnek a fizetős szolgáltatások a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök közösségi oldalán, egy videóban számolt be a találkozóról.","shortLead":"A miniszterelnök közösségi oldalán, egy videóban számolt be a találkozóról.","id":"20181018_A_bevandorlas_veszelyes__videoban_ertekelte_az_EUcsucsot_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5bbfb4-b3d6-472b-8791-4c3cb26dc35d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_A_bevandorlas_veszelyes__videoban_ertekelte_az_EUcsucsot_Orban_Viktor","timestamp":"2018. október. 18. 18:09","title":"\"A bevándorlás veszélyes\" – videóban értékelte az EU-csúcsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve előzetesben lévő baloldali politikus-jogász ellen, akit nemrég túl sok könyve miatt is megbüntettek. Ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy ráadásul elromlott telefonja helyett hetek óta nem adnak Czeglédy Csabának cserekészüléket arra hivatkozva, hogy a szervizre kell várni, így viszont pont a vádemelést megelőző időszakban nem tudja megfelelően tartani a kapcsolatot védőivel.","shortLead":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve...","id":"20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1afe10-38b2-4d8f-bb93-595ca1c02200","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"Borostája miatt indult újabb fegyelmi Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt nem lenne szükség többé az utcai lámpákra.","shortLead":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt...","id":"20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cc452-e89a-4147-9a2e-c33f96b4645a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","timestamp":"2018. október. 19. 10:35","title":"Kína 2020-ra fellőne egy mű-Holdat, ami bevilágítana egy egész várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én részleges sztrájkba kezdtek.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én...","id":"20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595c5a7-5a6f-4211-b427-73eb8a9a8df3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","timestamp":"2018. október. 19. 12:29","title":"Sztrájkolnak az ELTE oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és több a diplomás, itthon ez pont fordítva van. És az csak a kisebbik gond, hogy ezzel szembemegyünk az uniós vállalással. Az oktatási szakértő szerint becstelen, amit a kormány művel.","shortLead":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és...","id":"20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efd55ea-8452-4a0f-b6ac-03c4b941819e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","timestamp":"2018. október. 19. 17:05","title":"Még dolgozni kell azon, hogy a kamaszok tudjanak olvasni és számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]