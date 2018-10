Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt nem lenne szükség többé az utcai lámpákra.","shortLead":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt...","id":"20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cc452-e89a-4147-9a2e-c33f96b4645a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","timestamp":"2018. október. 19. 10:35","title":"Kína 2020-ra fellőne egy mű-Holdat, ami bevilágítana egy egész várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b816c-a422-4cd4-9167-14e98bfa677b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valters Fridenbergs mindössze harmincéves volt, két évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a rákot. ","shortLead":"Valters Fridenbergs mindössze harmincéves volt, két évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a rákot. ","id":"20181018_Meghalt_a_lettek_eurovizios_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761b816c-a422-4cd4-9167-14e98bfa677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41494848-4f33-4455-9e7e-472c7a30d3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Meghalt_a_lettek_eurovizios_sztarja","timestamp":"2018. október. 18. 19:00","title":"Meghalt a lettek eurovíziós sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e07841-132f-4749-8a67-1ccacf31de3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak alapvető dolgokra alkalmas, cserébe viszont egy bankkártyatokban is könnyen elfér a japán Kyocera miniatürizált telefonja. ","shortLead":"Csak alapvető dolgokra alkalmas, cserébe viszont egy bankkártyatokban is könnyen elfér a japán Kyocera miniatürizált...","id":"20181019_kyocera_ky_o1l_mobil_legkisebb_mobil_miniatur_mobil_bankkartya_meretu_mobil_e_papir_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e07841-132f-4749-8a67-1ccacf31de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13cbf46-2bf9-441b-95eb-82cb8b5998b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_kyocera_ky_o1l_mobil_legkisebb_mobil_miniatur_mobil_bankkartya_meretu_mobil_e_papir_kijelzo","timestamp":"2018. október. 19. 15:33","title":"Itt egy telefon, ami akkora, mint egy bankkártya, a pénztárcájába is teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az úgynevezett unokás csalások annyira elharapództak, hogy az általuk okozott kár már a lakásbetörések során okozott kárral vetekszik, de egyre több az albérletes csalás is.","shortLead":"Az úgynevezett unokás csalások annyira elharapództak, hogy az általuk okozott kár már a lakásbetörések során okozott...","id":"20181018_Kulon_nyomozocsoport_foglalkozik_a_lakasbetoresekkel_konkuralo_unokas_csalasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80e40f3-bdcc-4d4d-b111-e55a2f73ddc3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Kulon_nyomozocsoport_foglalkozik_a_lakasbetoresekkel_konkuralo_unokas_csalasokkal","timestamp":"2018. október. 18. 14:26","title":"Külön nyomozócsoport foglalkozik a lakásbetörésekkel konkuráló unokás csalásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 200 ezer gyereket érinthet a nagy oltási botrány. Milyen országban élünk? – kérdezték milliók a Weibón, a kínai Twitteren, amikor kiderült: egy nagy gyógyszergyár olyan oltóanyagot dobott piacra veszettség ellen, mely veszélyeztetheti azok életét, akik megkapták az oltást.","shortLead":"Több mint 200 ezer gyereket érinthet a nagy oltási botrány. Milyen országban élünk? – kérdezték milliók a Weibón...","id":"20181019_Megvesztek_ott_az_elvtarsak_13_milliard_dollaros_birsag_veszelyes_vakcina_miatt_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36166e01-509a-4131-a1ba-778977e750c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Megvesztek_ott_az_elvtarsak_13_milliard_dollaros_birsag_veszelyes_vakcina_miatt_Kinaban","timestamp":"2018. október. 19. 07:14","title":"\"Megvesztek ott az elvtársak\"? 1,3 milliárd dolláros bírság veszélyes vakcina miatt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1555e09-662d-4723-900c-d6f33e6e9062","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Egyre_csak_varja_az_oreg_boxer_a_kisujszallasi_tuzbe_veszett_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1555e09-662d-4723-900c-d6f33e6e9062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ecc09a-6ffe-42e6-8eb0-403bee06ad25","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Egyre_csak_varja_az_oreg_boxer_a_kisujszallasi_tuzbe_veszett_gazdajat","timestamp":"2018. október. 19. 10:09","title":"Fotó: Egyre csak várja az öreg boxer a kisújszállási tűzbe veszett gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","shortLead":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","id":"20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615e30c2-8b98-41bc-8e66-ff8f1ce535e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","timestamp":"2018. október. 19. 17:19","title":"Két év, és az olaszok betiltanák szinte az összes eldobható műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be Szaúd-Arábia ellen az eltűnt (és valószínűleg meggyilkolt) újságíró, Dzsamál Hasogdzsi miatt, az USA komoly vesztese is lehet a konfliktusnak.","shortLead":"Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be...","id":"20181019_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_szaud_arabia_egyesult_allamok_tech_cegek_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3b5e8f-905c-496d-a9d2-41ae7533767e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_szaud_arabia_egyesult_allamok_tech_cegek_befektetes","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"2000 miliárd dollártól esik el a Szilícium-völgy, ha Amerika megtorolja a szaúdi újságíró halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]