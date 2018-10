Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körgyűrű tervezése során több új nyomvonalat is meg kell vizsgálni a NIF szerint. Az engedélyek legkorábban 2019 végén lehetnek meg.","shortLead":"A körgyűrű tervezése során több új nyomvonalat is meg kell vizsgálni a NIF szerint. Az engedélyek legkorábban 2019...","id":"20181020_m0_autout_bovites_meg_mindig_nincs_kijelolt_nyomvonal_pesthidegkut_solymari_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1212c6ec-67b4-4094-b86a-fdf301e5da6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_m0_autout_bovites_meg_mindig_nincs_kijelolt_nyomvonal_pesthidegkut_solymari_polgarmester","timestamp":"2018. október. 20. 08:21","title":"M0 bővítés: még mindig nincs kijelölt nyomvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Dobogó szívet és szuszogó tüdőt egyelőre nem várhatunk a szédületes gyorsasággal fejlődő bionyomtatástól, új terápiákat, csont- és porcpótlást és „egyszerűbb” szerveket azonban már igen. Pécsett ismerkedtünk a beláthatatlan távlatokat rejtő technológia jelenlegi állásával. ","shortLead":"Dobogó szívet és szuszogó tüdőt egyelőre nem várhatunk a szédületes gyorsasággal fejlődő bionyomtatástól, új...","id":"20181019_bionyomtatas_szervnyomtatas_3d_bionyomtatas_emberi_szervek_nyomtatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a8d112-cdaa-4f34-8d7d-457773d56a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_bionyomtatas_szervnyomtatas_3d_bionyomtatas_emberi_szervek_nyomtatasa","timestamp":"2018. október. 19. 19:18","title":"Dobogó szívet még nem dob ki az orvosi csodagép, de amit igen, annak máris örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új töltőhelyek közel fele a fővárosban fogadja az elektromos autókat.","shortLead":"Az új töltőhelyek közel fele a fővárosban fogadja az elektromos autókat.","id":"20181018_husz_uj_hazai_villanyauto_toltopontot_vehetunk_hasznalatba_elektromos_auto_zold_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822d56ea-a997-498f-8c24-b06995653a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_husz_uj_hazai_villanyauto_toltopontot_vehetunk_hasznalatba_elektromos_auto_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 18. 15:21","title":"Húsz új hazai villanyautó töltőpontot vehetünk használatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620de100-f65d-4ec5-9551-9246409872a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges CV-kből nincs hiány, de az, amit Robby Leonardi készített, valószínűleg a legjobb és legérdekesebb – és nem feltétlen a tartalma miatt.","shortLead":"Különleges CV-kből nincs hiány, de az, amit Robby Leonardi készített, valószínűleg a legjobb és legérdekesebb – és nem...","id":"20181019_oneletrajz_keszitese_cv_legjobb_cv_mario_super_mario","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620de100-f65d-4ec5-9551-9246409872a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5d0431-d249-4dc7-b4c0-0176ecdc1fed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_oneletrajz_keszitese_cv_legjobb_cv_mario_super_mario","timestamp":"2018. október. 19. 16:33","title":"Ilyen önéletrajzot még nem látott, ezt végig lehet játszani, mint egy videojátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08d24a-93cf-4335-b748-6e91fa56ec60","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","timestamp":"2018. október. 19. 16:55","title":"Egyszer csak feltűnt egy kisgyerek a biztonsági átvilágító képernyőjén (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni.","shortLead":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását...","id":"20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e39a0-d385-4ddb-9d41-125b3f3ee4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","timestamp":"2018. október. 19. 08:03","title":"20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552e06a-537d-442d-a5ad-721e90635637","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindulhat a sorozatgyártása az új magyar, Mercedes-alvázas buszoknak, amelyet egyébként a hajdúsági megyeszékhelyen készítenek.","shortLead":"Elindulhat a sorozatgyártása az új magyar, Mercedes-alvázas buszoknak, amelyet egyébként a hajdúsági megyeszékhelyen...","id":"20181019_Kepzelje_el_ha_ilyen_buszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4552e06a-537d-442d-a5ad-721e90635637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e8d9d4-ce4a-48e4-85d0-344a190a4661","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Kepzelje_el_ha_ilyen_buszok","timestamp":"2018. október. 19. 15:21","title":"Egy szép magyar buszhoz most Debrecenbe kéne menni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]