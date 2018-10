Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szemét viszont marad.","shortLead":"A szemét viszont marad.","id":"20181019_Elfogyott_a_turelem_116_telepulesrol_tunhetnek_el_a_kukasautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab206646-cf78-48d3-8e93-7899cd7132ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Elfogyott_a_turelem_116_telepulesrol_tunhetnek_el_a_kukasautok","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"Elfogyott a türelem, 116 településről tűnhetnek el a kukásautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9210332f-9e29-4dc6-8841-912f86917888","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Számtalan esetben fordul elő, hogy a szerződni kívánó felek nem tudnak különbséget tenni a foglaló és az előleg között, ami akár súlyos károkat is okozhat nekik. ","shortLead":"Számtalan esetben fordul elő, hogy a szerződni kívánó felek nem tudnak különbséget tenni a foglaló és az előleg között...","id":"20181019_Eloleg_vagy_foglalo_Vigyazzon_mit_ir_ala_milliokat_bukhat_egy_szo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9210332f-9e29-4dc6-8841-912f86917888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3997728-353e-4752-ad08-d373121f9663","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Eloleg_vagy_foglalo_Vigyazzon_mit_ir_ala_milliokat_bukhat_egy_szo_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 06:45","title":"Előleg vagy foglaló? Vigyázzon, mit ír alá, milliókat bukhat egy szó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük tökéletes helyszíne a tanulásnak és a növekedésnek. Hirdetéseikben mosolygós, boldog munkavállalók illusztrálják, mi várhat rád a cégnél. De vajon honnan tudhatod biztosan, hogy a leendő munkáltató valóban optimális helyet kínál a számodra, vagy az egész csupán egy felfújt lufi? Ahhoz, hogy ezt megtudd, olyan kérdéseket kell feltenned önmagadnak, melyek segítségével mélyebben is feltérképezed a cégkultúrát és a várható kilátásokat.","shortLead":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük...","id":"20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3960b-c326-4720-aec1-b5e0e45f1d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","timestamp":"2018. október. 19. 14:25","title":"Ne fogadj el új állást, míg fel nem teszed ezeket a kérdéseket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"42c08651-5cc8-43c8-bf14-9acc003a7a17","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brutális bejelentés - közlik a párizsi Le Monde munkatársai, akiknek 25%-os részesedésük van a lapnál. A francia részvényesek azzal igyekeznek nyugtatgatni a minőségi újságírás krémjéhez tartozó hírlapírókat, hogy Daniel Kretinsky cége csak a kisebbségi tulajdonról tárgyal. Nem szólhat bele a lap irányvonalába.","shortLead":"Brutális bejelentés - közlik a párizsi Le Monde munkatársai, akiknek 25%-os részesedésük van a lapnál. A francia...","id":"20181018_Sokk_a_Le_Mondenal_cseh_milliardos_veszi_meg_a_francia_sajto_zaszloshajojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c08651-5cc8-43c8-bf14-9acc003a7a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa216a24-c9de-4f1c-8845-6c9b6249ea3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Sokk_a_Le_Mondenal_cseh_milliardos_veszi_meg_a_francia_sajto_zaszloshajojat","timestamp":"2018. október. 18. 11:37","title":"Sokk a Le Monde-nál, cseh milliárdos veszi meg a francia sajtó zászlóshajóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","shortLead":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","id":"20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd18884-6bd0-49d3-a047-ca7324638068","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","timestamp":"2018. október. 18. 18:34","title":"Vaddisznó ment be egy salgótarjáni pizzériába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve előzetesben lévő baloldali politikus-jogász ellen, akit nemrég túl sok könyve miatt is megbüntettek. Ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy ráadásul elromlott telefonja helyett hetek óta nem adnak Czeglédy Csabának cserekészüléket arra hivatkozva, hogy a szervizre kell várni, így viszont pont a vádemelést megelőző időszakban nem tudja megfelelően tartani a kapcsolatot védőivel.","shortLead":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve...","id":"20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1afe10-38b2-4d8f-bb93-595ca1c02200","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"Borostája miatt indult újabb fegyelmi Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti Stadionfejlesztési Program minden beruházását, a kormányzati szervek eszközbeszerzési tilalma alól is felmentették a kispesti stadiont, sőt a következő két évben majd' 14 milliárd forintot utalnak ki erre a nemes célra. ","shortLead":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti...","id":"20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11fbb86-6a01-4975-8790-15f186d2a115","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","timestamp":"2018. október. 18. 09:16","title":"Szokatlan eljárással gyorsítja a kormány a 14 milliárdos kispesti stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]