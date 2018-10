Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit az Atlanti-óceán déli részén elterülő Gough-szigeten.","shortLead":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit...","id":"20181022_oriaseger_gough_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f078885-41bc-4900-a897-974f358423a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_oriaseger_gough_sziget","timestamp":"2018. október. 22. 15:08","title":"Madarakra vadásznak az óriásegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1edfc9-0441-45c2-a7b3-4737d8715f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus hivatali idejében engedélyezték hazájában az aktív eutanáziát és az azonos neműek házasságát.","shortLead":"A politikus hivatali idejében engedélyezték hazájában az aktív eutanáziát és az azonos neműek házasságát.","id":"20181020_Elhunyt_Wim_Kok_volt_holland_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be1edfc9-0441-45c2-a7b3-4737d8715f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafca7eb-84bf-46e6-ae6f-5dc0fcf50473","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Elhunyt_Wim_Kok_volt_holland_miniszterelnok","timestamp":"2018. október. 20. 19:59","title":"Elhunyt Wim Kok volt holland miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami egyelőre csak és kizárólag a Proace lehet.","shortLead":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami...","id":"20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f591b41-d392-4c56-9234-e3e2a8090279","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","timestamp":"2018. október. 21. 11:21","title":"1 millió kilométert meghaladó garancia a Toyotától, egy szépséghibával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számos emlősfaj fog kipusztulni a következő ötven évben és a természetnek 3-5 millió évre lesz szüksége a regenerálódásra – figyelmeztetnek dán és svéd kutatók.","shortLead":"Számos emlősfaj fog kipusztulni a következő ötven évben és a természetnek 3-5 millió évre lesz szüksége...","id":"20181020_evolucio_emlosok_kihalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1172d9df-050f-40da-92ab-c2e001657534","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_evolucio_emlosok_kihalasa","timestamp":"2018. október. 20. 23:18","title":"Ez egy rossz hír: már nem képest lépést tartani az evolúció az emlősök kihalásának ütemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36754568-2785-4219-bd5c-481697681cef","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Hiába jósolják lassan fél évszázada, az irodák csak nagyon lassan válnak papírmentesekké. A jelenség hátterében egyaránt állnak lélektani és praktikus okok.","shortLead":"Hiába jósolják lassan fél évszázada, az irodák csak nagyon lassan válnak papírmentesekké. A jelenség hátterében...","id":"201835__a_papirmentes_iroda_mitosza__amazoneffektus__kepernyoiszony__az_eredmeny_boritekolhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36754568-2785-4219-bd5c-481697681cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7534439a-ab22-4ea7-ba23-0ef4fd60e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__a_papirmentes_iroda_mitosza__amazoneffektus__kepernyoiszony__az_eredmeny_boritekolhato","timestamp":"2018. október. 21. 12:00","title":"Álom volt, de talán sose lesz valóság, hogy az irodákban ne álljon hegyekben a papír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4-5000 embernek lett elege egyszerre a nyomorból, bűnből, gyilkosságokból. Felkerekedtek, hogy Hondurasból Mexikón át Amerikába érjenek.\r

\r

","shortLead":"4-5000 embernek lett elege egyszerre a nyomorból, bűnből, gyilkosságokból. Felkerekedtek, hogy Hondurasból Mexikón át...","id":"20181021_Kisvarosnyi_ember_vonul_keresztul_Mexikon_hogy_belepjen_az_USAba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e71eed-e688-415d-9a20-cf873b1e257b","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kisvarosnyi_ember_vonul_keresztul_Mexikon_hogy_belepjen_az_USAba","timestamp":"2018. október. 21. 18:11","title":"Kisvárosnyi ember vonul keresztül Mexikón, hogy belépjen az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és úgy tűnik, a trend a harmadik negyedévben sem változott. A bankok sorra állnak elő új konstrukciókkal.","shortLead":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és...","id":"201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a48463-5f00-44ae-9811-81d3bc626898","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","timestamp":"2018. október. 22. 09:00","title":"A vállalkozások most szinte fürödhetnek a hitelajánlatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42266679-adf9-40ea-8848-992f7edb0801","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport a délnyugat-kínai Tibeti Autonóm Területen talált megkövesedett gyanta alapján.","shortLead":"Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport...","id":"20181021_tibet_esoerdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42266679-adf9-40ea-8848-992f7edb0801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994aaef7-209d-4b9e-b35b-0bae1b771ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_tibet_esoerdo","timestamp":"2018. október. 21. 14:33","title":"A titokzatos Tibet: volt, hogy esőerdő terebélyesedett a közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]