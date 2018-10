Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában alszik egy ismeretlen, ezért értesítette a hatóságokat.","shortLead":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában...","id":"20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323f1c2-76b4-44a4-ae5c-5f87bc1c10da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","timestamp":"2018. október. 24. 10:52","title":"Feltört egy mélygarázsban álló autót és benne aludt, mert azt hitte, az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami azt is jelenti, hogy az 5 munkanapból mindössze 3 telik igazán hasznosan. Bezzeg a svájciak már az ingázás alatt is dolgoznak.","shortLead":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami...","id":"20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5c21e-db6b-4b1d-99ea-5eaf747ed217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","timestamp":"2018. október. 24. 10:22","title":"Elképesztően időrabló szokásokkal kurtítjuk a munkaidőnket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcccd29-eb22-45d8-95aa-7462e5a4fac3","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","timestamp":"2018. október. 23. 17:45","title":"Amerikai rockbanda készített klipet Hadházyék tüntetésén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","shortLead":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","id":"20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29e474-3cfb-46a2-89e5-727ac1297418","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","timestamp":"2018. október. 23. 14:42","title":"Megtalálhatták Dzsamál Hasogdzsi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a3752-6b75-496f-b3bb-e33e4ffa0afa","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ezrek mentek ki az utcára 1988. október 23-án. Eredetileg a forradalom hívei akarták a maguk ezreit kivinni, de a forradalom ellenségeinek sikerült. Pár száz megemlékezőre pár ezer rendőr jutott.\r

\r

","shortLead":"Ezrek mentek ki az utcára 1988. október 23-án. Eredetileg a forradalom hívei akarták a maguk ezreit kivinni, de...","id":"20181023_1956_1988_oktober_23_partallam_ellenzek_megemlekezes_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462a3752-6b75-496f-b3bb-e33e4ffa0afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03585cf7-dda7-4220-8682-cb1f0018bda2","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_1956_1988_oktober_23_partallam_ellenzek_megemlekezes_tiltas","timestamp":"2018. október. 23. 07:00","title":"30 éve volt az utolsó október 23-a, amikor a pártállam még ki tudta mutatni a foga fehérjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","shortLead":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","id":"20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ed217-bae9-4afb-a0ca-f7d799bb1ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","timestamp":"2018. október. 22. 19:44","title":"Segítettek a nézők, sikerült albérletet találni a vakvezető kutyás fiatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ae476-6854-4eaf-956f-3014998da05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen vázolja számunkra, hogy milyen csúcstechnológiát szerel legújabb járművei világításába.","shortLead":"A Volkswagen vázolja számunkra, hogy milyen csúcstechnológiát szerel legújabb járművei világításába.","id":"20181024_itt_az_utjelzeseket_is_vetito_szuper_fenyszoro_de_a_kodlampa_buta_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69ae476-6854-4eaf-956f-3014998da05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826fba2b-9151-461f-a7d6-ceee6ec4406a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_itt_az_utjelzeseket_is_vetito_szuper_fenyszoro_de_a_kodlampa_buta_marad","timestamp":"2018. október. 24. 08:21","title":"Itt az útjelzéseket is vetítő szuper fényszóró, de a ködlámpa buta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]