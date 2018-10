Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","shortLead":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","id":"20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d0bbb-33a5-4ce0-9b67-0cec628d73d6","keywords":null,"link":"/sport/20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","timestamp":"2018. október. 23. 15:55","title":"Nagy László visszatér, ha bajba kerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni, hogy ki mit tart bántalmazásnak, megítélése pedig országonként már Európában belül is jelentősen eltér. 