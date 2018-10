Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának első fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság...","id":"20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7581345-54cd-4dff-ad1a-b81f53653ce7","keywords":null,"link":"/sport/20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 24. 22:17","title":"Jól sült el a kapitánycsere, nyertek a férfi kézilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák az egyes modellek névvégződésével kapcsolatban is. Az Apple most (megint) rendet tett, bár némiképp ellentmondva korábbi önmagának.","shortLead":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák...","id":"20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdce0d-6ece-4055-8649-11ad7834ad7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","timestamp":"2018. október. 24. 11:03","title":"Az Apple elmondta, mit jelent az iPhone XR nevében az R, de ne izgulja túl a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974284e2-0175-49b8-aa8f-33f814a8d458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alacsony vízállás miatt bukkant elő a Dunából egy kincslelet, köztük rengeteg pénzérme és különleges fegyverek. Egy egykor elsüllyedt hajó rakományát találhattak meg. ","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt bukkant elő a Dunából egy kincslelet, köztük rengeteg pénzérme és különleges fegyverek...","id":"20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974284e2-0175-49b8-aa8f-33f814a8d458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909feeb-df25-4968-af1b-5a93c13b8ffb","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset","timestamp":"2018. október. 24. 14:04","title":"Videó: Egy elsüllyedt hajó rakománya lehet a Dunából előbukkant kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","shortLead":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","id":"20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a80d9-ed1d-43fa-8eb6-aece4848a163","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","timestamp":"2018. október. 24. 16:56","title":"Mesterlövész ölt meg egy kárpátaljai magyar katonát a Donyec-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","shortLead":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","id":"20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cc379-0e7f-4d90-9024-0831c864a7de","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","timestamp":"2018. október. 24. 17:54","title":"Piros-fehér-zöld szalagok miatt bírságolták meg a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","shortLead":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","id":"20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb354e20-1bc3-48b3-9005-5f8ccf40014f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","timestamp":"2018. október. 24. 15:06","title":"A kormány előtt a döntés, megszűnik-e a színházak TAO-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acab696-9f76-4444-ab9a-348e87c37df4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a rendezvényen keresve sem találtunk hibrid, vagy esetleg tisztán elektromos meghajtású járgányokat. V8-as, kompresszoros és nitrós csodákból viszont nem volt hiány.","shortLead":"Ezen a rendezvényen keresve sem találtunk hibrid, vagy esetleg tisztán elektromos meghajtású járgányokat. V8-as...","id":"20181025_benzingozos_mennyorszag_egy_hamisitatlan_amerikai_autos_talalkozon_jartunk_az_usaban_san_diego_v8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acab696-9f76-4444-ab9a-348e87c37df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75339d9-80eb-4d7e-a510-c217c59c0b6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_benzingozos_mennyorszag_egy_hamisitatlan_amerikai_autos_talalkozon_jartunk_az_usaban_san_diego_v8","timestamp":"2018. október. 25. 06:41","title":"Benzingőzös mennyország: egy hamisítatlan amerikai autós találkozón jártunk az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Teljesített küldetésről és nagy célokról is beszélt a teniszező, miután 4:6, 6:3, 6:2-re legyőzte a hetedik helyen kiemelt Fabio Fogninit szerdán a 2,2 millió euró összdíjazású bécsi férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében. Közösségi oldalán azt írta, nem volt ennél még nagyobb győzelme.","shortLead":"Teljesített küldetésről és nagy célokról is beszélt a teniszező, miután 4:6, 6:3, 6:2-re legyőzte a hetedik helyen...","id":"20181025_fucsovics_marton_fabio_fognini_becs_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbeb44-878b-4f49-a607-52e736210197","keywords":null,"link":"/sport/20181025_fucsovics_marton_fabio_fognini_becs_tenisz","timestamp":"2018. október. 25. 07:26","title":"Karrierje legnagyobb győzelmén van túl Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]