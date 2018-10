Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati biztosítást adni dolgozóiknak. Több tízezer cég érintett, és ennek a biztosításnak ráadásul gazdaságfehérítő hatása is van.","shortLead":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati...","id":"20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d7b3e-db2c-4776-9382-9a03ebef2956","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","timestamp":"2018. október. 24. 09:28","title":"2 millió munkavállaló biztosítása forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","shortLead":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","id":"20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98f5ac-0964-4fcb-a05b-d4116b93ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Négy hónap alatt több mint 18 milliárdot költött propagandára Rogán hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf90f76-657e-414d-a1f4-7affd621ea0d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tizenhat éves életkor alatt a második leggyakoribb krónikus betegség a mentális betegségek csoportja – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Pászthy Bea gyerekpszichiáter, egyetemi docens. A pszichiátriai betegségek továbbra is stigmát jelentenek, a rendszer képtelen az igényeket ellátni, és hiába akar a kormány növekvő szülésszámot, abba már nem gondol bele, ezeknek a gyerekeknek milyen lelki egészsége lesz. ","shortLead":"Tizenhat éves életkor alatt a második leggyakoribb krónikus betegség a mentális betegségek csoportja – mondta...","id":"20181024_Ez_most_egesz_Europa_legkomolyabb_kerdese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf90f76-657e-414d-a1f4-7affd621ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3deb974-36b4-4ed7-853b-816885ed7290","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ez_most_egesz_Europa_legkomolyabb_kerdese","timestamp":"2018. október. 24. 06:30","title":"\"A gyerekek 20-25 százaléka küszködik mentális problémákkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt biztosítási adóként beépítik az éves díjba.","shortLead":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt...","id":"20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c58739-218b-4d18-81d5-1c983f6d3a42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","timestamp":"2018. október. 24. 06:20","title":"Akár 15 százalékkal is drágább lehet a kötelező biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Reuters névtelen forrásoktól származó értesülését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.","shortLead":"A Reuters névtelen forrásoktól származó értesülését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.","id":"20181025_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_gyilkossag_cia_hangfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fb971f-0a7d-4776-bd66-dd3094884761","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_gyilkossag_cia_hangfelvetel","timestamp":"2018. október. 25. 13:44","title":"Hasogdzsi halála: a CIA igazgatója már hallotta a hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","shortLead":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","id":"20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbbb65f-9c31-4a11-ba4a-feaa326fa837","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Ezermilliárd forintnál is többet költöttek a magyarok egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b8226d-ca48-470a-88e8-263cb10756f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ezzel az október 24-ére vonatkozó eddigi rekord is megdőlt.","shortLead":"Ezzel az október 24-ére vonatkozó eddigi rekord is megdőlt.","id":"20181024_120_km__oras_szelet_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b8226d-ca48-470a-88e8-263cb10756f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bdbad1-74e9-4f98-ad06-2f21332423bf","keywords":null,"link":"/idojaras/20181024_120_km__oras_szelet_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2018. október. 24. 11:00","title":"Csúcs: 120 km/órás szelet mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]