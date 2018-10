Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon helyes választ az alábbi 10 kérdésre, és vegyen részt a sorsolásunkon.","shortLead":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon...","id":"20181025_autos_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc0acd8-ae97-4ef2-80dd-f0f4ce478ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_autos_kviz","timestamp":"2018. október. 25. 22:21","title":"Kvíz: Mennyit tud a régi/futurisztikus autókról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó rakétát – közölte csütörtök hajnalban a hadsereg.

","shortLead":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó...","id":"20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a84f4-b3b8-4950-9436-168fe9c4d22c","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","timestamp":"2018. október. 25. 05:47","title":"Átjutott egy palesztin rakéta az izraeli Vaskupolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért? Miért jó az álló munkavégzés, és ha mégis ülni kell, azt hogyan tehetjük a legkíméletesebben? Tippek, trükkök az egészségünket kevésbé rongáló irodai, számítógépes munkavégzéshez.","shortLead":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért...","id":"lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a8d80f-a0c9-40ba-a722-36a0d7b1f3a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","timestamp":"2018. október. 25. 19:38","title":"Romló szemek, fájós hátak: hogyan védhetjük egészségünket számítógépes munka közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","shortLead":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","id":"20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ab6da4-49ad-4222-b7b5-511a81fcee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","timestamp":"2018. október. 26. 05:12","title":"Orbán Viktor ismerős arcokkal szurkolt Görögországban a Vidinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi férfit csalás és lopás miatt is körözték. ","shortLead":"A gödi férfit csalás és lopás miatt is körözték. ","id":"20181025_18_elfogato_parancs_volt_ervenyben_Mihaly_ellen_az_ujabbat_mar_nem_tudta_begyujteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09831024-a89a-40bd-b6f8-b218b8010b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_18_elfogato_parancs_volt_ervenyben_Mihaly_ellen_az_ujabbat_mar_nem_tudta_begyujteni","timestamp":"2018. október. 25. 08:37","title":"18 elfogatóparancs volt érvényben Mihály ellen, az újabbat már nem tudta begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy patkányszámláló Facebook-oldalán mind többen számolnak be arról, hogy rágcsálókat láttak Budapesten. ","shortLead":"A nagy patkányszámláló Facebook-oldalán mind többen számolnak be arról, hogy rágcsálókat láttak Budapesten. ","id":"20181026_patkany_patkanyirtas_ragcsalo_kartevoirtas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f02f248-5a4f-4ce4-9153-a2871e3340a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_patkany_patkanyirtas_ragcsalo_kartevoirtas_budapest","timestamp":"2018. október. 26. 08:35","title":"Tucatszám érkeznek a bejelentések a patkányszámláló oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]