Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs hír. ","shortLead":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs...","id":"20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc10c3e-bd93-4c09-9c7b-107dee5795de","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","timestamp":"2018. október. 26. 05:05","title":"Erős földrengés volt Görögország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ülésezett csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelynek fideszes elnöke, Kósa Lajos korábbi bejelentésének megfelelően kérte, rendeljék el az LMP társelnöke, Demeter Márta átvilágításának felülvizsgálatát. Aztán elmondta, a miniszterelnököt miért nem lehet átvilágítani.","shortLead":"Ülésezett csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelynek fideszes elnöke, Kósa Lajos korábbi...","id":"20181025_kosa_lajos_demeter_marta_bizottsagi_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc08266c-1d6b-43d7-a3d9-cefa9bdf7d81","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_kosa_lajos_demeter_marta_bizottsagi_ules","timestamp":"2018. október. 25. 14:27","title":"Videó: Újra összecsapott Kósa és Demeter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","shortLead":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","id":"20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc23019c-1f7e-4f6c-920f-a236a309a3a6","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"Macronnak nem Orbán a mumusa, hanem valami egészen más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek most itt az egyszerű és relatíve olcsó alternatívája. ","shortLead":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek...","id":"20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d7961-f743-46ad-972a-afed5c33b076","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","timestamp":"2018. október. 25. 11:21","title":"A nap fotója: így lehet bárkinek egyszerűen digitális visszapillantó-tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy véli, hogy civilizáltabban kellene beszélniük, és nem kellene ellenfeleiket becsmérelniük.","shortLead":"Az amerikai elnök úgy véli, hogy civilizáltabban kellene beszélniük, és nem kellene ellenfeleiket becsmérelniük.","id":"20181025_Trump_szerint_a_demokrata_parti_politikusok_maguknak_koszonhetik_hogy_valaki_bombat_kuldott_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3092e5e-2c59-40d0-a5de-0c7e3ec5ebb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Trump_szerint_a_demokrata_parti_politikusok_maguknak_koszonhetik_hogy_valaki_bombat_kuldott_nekik","timestamp":"2018. október. 25. 07:35","title":"Trump szerint a demokrata párti politikusok maguknak köszönhetik, hogy valaki bombát küldött nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon helyes választ az alábbi 10 kérdésre, és vegyen részt a sorsolásunkon.","shortLead":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon...","id":"20181025_autos_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc0acd8-ae97-4ef2-80dd-f0f4ce478ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_autos_kviz","timestamp":"2018. október. 25. 22:21","title":"Kvíz: Mennyit tud a régi/futurisztikus autókról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","shortLead":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","id":"20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468feb9f-03e1-474e-ad2a-1e2c6a40ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","timestamp":"2018. október. 25. 14:00","title":"Svájcba ment a luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]