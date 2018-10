Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27b1a50-7341-46da-88ef-069447e9d387","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamerára, a játékra és a mesterséges intelligenciára fókuszál a Qualcomm új, mobilokba szánt lapkakészlete, a Snapdragon 675.","shortLead":"A kamerára, a játékra és a mesterséges intelligenciára fókuszál a Qualcomm új, mobilokba szánt lapkakészlete...","id":"20181026_qualcomm_snapdragon_675_lapkakeszlet_processzor_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27b1a50-7341-46da-88ef-069447e9d387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d2203c-69ec-4383-8d24-19e80f759a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_qualcomm_snapdragon_675_lapkakeszlet_processzor_chip","timestamp":"2018. október. 26. 12:03","title":"Itt a középkategóriás telefonok álma, a Qualcomm Snapdragon 675","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62023751-e1e9-49f4-a7e7-2775f51bb818","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A légi fotózás és a történetmesélés erejét egyesíti Radisics Milán Water.Shapes.Earth című nagyszabású fotó kiállítása, amely a Német Természetfotós Szövetség fesztiválján mutatkozik be októberben. Radisics Milán idén 11 országot járt be, 741 alkalommal emelkedett a levegőbe, 111 órát töltött a magasban drón segítségével, és összesen 1 443 kilométert tett meg a legkülönfélébb terepeket pásztázva. Az absztrakt határain mozgó képei új perspektívát adnak arról, hogyan alakítja a víz mindennapi életünket, a légi perspektívából adódó meghökkentő látványok pedig teljesen új nézőpontból engednek rálátást a már jól ismert helyszínekre, ugyanakkor a képek segítségével felfedezhetőek olyan területek is, melyeket a Google-n és a NASA-n kívül eddig még senki sem örökített meg. ","shortLead":"A légi fotózás és a történetmesélés erejét egyesíti Radisics Milán Water.Shapes.Earth című nagyszabású fotó kiállítása...","id":"20181024_A_WaterShapesEarth_foto_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62023751-e1e9-49f4-a7e7-2775f51bb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d603401-0771-4524-aa17-a58b31e4053c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181024_A_WaterShapesEarth_foto_projekt","timestamp":"2018. október. 26. 17:25","title":"Képek, amelyeket a Google-n és a NASA-n kívül eddig még senki sem örökített meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végső esetben, a fő cél nem ez.","shortLead":"Végső esetben, a fő cél nem ez.","id":"20181025_A_katasztrofavedelem_is_elszallithatja_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e07c8-90d0-4059-9d5b-ee1b99ab7efb","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_katasztrofavedelem_is_elszallithatja_a_szemetet","timestamp":"2018. október. 25. 15:24","title":"A katasztrófavédelem is elszállíthatja a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában három ember meghalt. A férfi könnyeivel küszködött a bíróságon, de hiába, két és fél év börtönre ítélték.","shortLead":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában...","id":"20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a931b6-97ed-44fa-8e19-c9901628a80e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","timestamp":"2018. október. 25. 21:11","title":"44 órát vezetett a tragikus balesetet okozó sofőr, nem kerülhette el a börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","shortLead":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","id":"20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cde987-6c6d-427b-bf59-867e4552603f","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","timestamp":"2018. október. 25. 18:36","title":"Fotó: Láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook-oldalakhoz hasonló üzleti (\"rajongói) oldalakat hozott létre a vállalkozások számára a Google népszerű térképszolgáltatásában. A kedvenc helyeket érdemes bekövetni, úgy ugyanis értesítéseket kaphatunk az adott hellyel kapcsolatos új információkról.","shortLead":"A Facebook-oldalakhoz hasonló üzleti (\"rajongói) oldalakat hozott létre a vállalkozások számára a Google népszerű...","id":"20181026_google_terkep_google_maps_helyek_kovetese_kovetem_google_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece1083a-4ee5-4075-91dd-37f8690afb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_terkep_google_maps_helyek_kovetese_kovetem_google_profil","timestamp":"2018. október. 26. 15:03","title":"Tettek egy új gombot a Google Térképbe, érdemes itt-ott rábökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő egyesületeteket, illetve kötelezte a nemzeti sportegyesületeket, hogy lépjenek fel a rasszizmus ellen.","shortLead":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő...","id":"20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247876d8-a7dc-43ca-a802-7efef934855b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","timestamp":"2018. október. 25. 15:36","title":"Az EP felszólította a tagállamokat, hogy tiltsák be a neonáci csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]