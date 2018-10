Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afef7c4e-4f6d-43e0-b0c1-2204c887a9f1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki az ikonikus DeLorean kívülről, illetve belülről. Nyugalom, a fluxuskondenzátor a helyén van, de az időutazást sajnos nem tudtuk kipróbálni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki az ikonikus DeLorean kívülről, illetve belülről. Nyugalom, a fluxuskondenzátor...","id":"20181026_nem_masolat_korbefotoztuk_es_videoztuk_a_vissza_a_jovobe_eredeti_idogep_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afef7c4e-4f6d-43e0-b0c1-2204c887a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faf175a-4b09-4230-b6da-b3f33b6ac808","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_nem_masolat_korbefotoztuk_es_videoztuk_a_vissza_a_jovobe_eredeti_idogep_autojat","timestamp":"2018. október. 26. 12:21","title":"Nem másolat: körbefotóztuk és -videóztuk a \"Vissza a jövőbe\" eredeti időgép autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0c3309-ff4d-4f29-9b1d-77589d21a89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy férfi alaposan kitervelte, hogyan szerezzék meg egyik ismerősük kábítószerkészletét, amit otthonában tartott, de a hatóságok már nem dőltek be az áljelvénynek.","shortLead":"A négy férfi alaposan kitervelte, hogyan szerezzék meg egyik ismerősük kábítószerkészletét, amit otthonában tartott, de...","id":"20181025_Rendornek_oltozve_kamu_hazkutatassal_szereztek_drogot_de_aztan_belefutottak_par_valodi_rendorbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c0c3309-ff4d-4f29-9b1d-77589d21a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2c3b0-044a-44c6-ade5-4674986ed213","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Rendornek_oltozve_kamu_hazkutatassal_szereztek_drogot_de_aztan_belefutottak_par_valodi_rendorbe","timestamp":"2018. október. 25. 11:10","title":"Rendőrnek öltözve, kamu házkutatással szereztek drogot, de aztán belefutottak pár valódi rendőrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","shortLead":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","id":"20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee37a4b-d07b-4ab8-ba36-e45c47ea4063","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","timestamp":"2018. október. 25. 22:05","title":"Gyurcsányék a parlament lépcsőjén fognak aludni az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi férfit csalás és lopás miatt is körözték. ","shortLead":"A gödi férfit csalás és lopás miatt is körözték. ","id":"20181025_18_elfogato_parancs_volt_ervenyben_Mihaly_ellen_az_ujabbat_mar_nem_tudta_begyujteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09831024-a89a-40bd-b6f8-b218b8010b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_18_elfogato_parancs_volt_ervenyben_Mihaly_ellen_az_ujabbat_mar_nem_tudta_begyujteni","timestamp":"2018. október. 25. 08:37","title":"18 elfogatóparancs volt érvényben Mihály ellen, az újabbat már nem tudta begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ccc437-50e8-4bd6-8f3e-d3aff9404b5d","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Elkezdődött az elmúlt harminc év legnagyobb NATO-hadgyakorlata, amelyen a 29 tagország mellett részt vesz Svédország és Finnország is. Összesen 50 ezer katona 10 ezer járművel gyakorolja egymás kölcsönös megvédését. A magyar honvédség a hvg.hu kérdését figyelmen kívül hagyva titkolta, milyen erőkkel vesz részt az eseményen. A csapaterő ugyanis önmagában üzenetnek mondható.","shortLead":"Elkezdődött az elmúlt harminc év legnagyobb NATO-hadgyakorlata, amelyen a 29 tagország mellett részt vesz Svédország és...","id":"20181026_Ez_is_egy_uzenet_a_magyar_honvedseg_elsunnyogja_a_NATO_legnagyobb_gyakorlatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ccc437-50e8-4bd6-8f3e-d3aff9404b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6cee20-fd25-4594-bd07-5116feb1a818","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ez_is_egy_uzenet_a_magyar_honvedseg_elsunnyogja_a_NATO_legnagyobb_gyakorlatat","timestamp":"2018. október. 26. 09:54","title":"Ez is egy üzenet: a magyar honvédség elsunnyogja a NATO legnagyobb gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan pontja is van a parlament előtt lévő őszi adócsomagnak, amellyel jól járhatnak az adózók. Ezeket gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Több olyan pontja is van a parlament előtt lévő őszi adócsomagnak, amellyel jól járhatnak az adózók. Ezeket gyűjtötte...","id":"20181026_Kik_lehetnek_az_uj_adotorvenyek_nyertesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbad0b83-23d2-4cb1-b048-2cb2f290cc89","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Kik_lehetnek_az_uj_adotorvenyek_nyertesei","timestamp":"2018. október. 26. 10:10","title":"Kik lehetnek az új adótörvények nyertesei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyi lakástulajdonosok és a kiadásban gondolkodók számára is hasznos lehet az összeállítás.","shortLead":"A helyi lakástulajdonosok és a kiadásban gondolkodók számára is hasznos lehet az összeállítás.","id":"20181025_Ha_befektetesnek_venne_lakast_nezze_meg_ezt_a_terkepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff36ff1-e898-4b22-ac95-60eb4f98d606","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ha_befektetesnek_venne_lakast_nezze_meg_ezt_a_terkepet","timestamp":"2018. október. 25. 12:13","title":"Ha befektetésnek venne lakást, nézze meg ezt a térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]