[{"available":true,"c_guid":"4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","id":"20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14d9f8-41b2-4698-be19-965b21ee6a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","timestamp":"2018. október. 26. 18:03","title":"A tudósok már egy 2 éves kisgyerekről megmondják, 10 év múlva hajlamos lesz-e az elhízásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adc298-b4e5-4fb1-ab0e-f4eaa410590d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már az idén valóra.","shortLead":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már az idén valóra.","id":"20181025_szeleromuvek_szelturbina_uj_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5adc298-b4e5-4fb1-ab0e-f4eaa410590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06e33a-f22e-4eb6-8835-e1086dd1f02e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_szeleromuvek_szelturbina_uj_generacio","timestamp":"2018. október. 25. 17:03","title":"Hatalmas ugrás jön a szélerőműveknél, jóval több áramot termelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van a gépen. A 173 utast leszállították és biztonságba helyezték Bukarestben.","shortLead":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van...","id":"20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c86799d-ecb0-4b23-a2a2-2a34a00e0aa3","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","timestamp":"2018. október. 25. 16:20","title":"Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","shortLead":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","id":"20181027_autos_video_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3b99a0-9565-422c-b398-baec3ae5be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_autos_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 27. 09:07","title":"Sok közúti őrültet láttunk már, de ez külön kategória - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegessé vált a brit adatvédelmi hatóság nyári döntése, így a Facebooknak 500 ezer fontot kell fizetnie a briteknek.","shortLead":"Véglegessé vált a brit adatvédelmi hatóság nyári döntése, így a Facebooknak 500 ezer fontot kell fizetnie a briteknek.","id":"20181025_facebook_cambridge_analytica_botrany_adatszivargasi_ugy_gdpr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb8a68-26f0-4736-8cf6-9634897e084b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_facebook_cambridge_analytica_botrany_adatszivargasi_ugy_gdpr","timestamp":"2018. október. 25. 16:03","title":"183 millió forintnyi büntetést kapott a Facebook a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Péntektől teljes egészében használható a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő úton épült új körforgalom, így az arra közlekedők ismét felhajthatnak az M0-ás autóút mindkét irányába.","shortLead":"Péntektől teljes egészében használható a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő úton épült új körforgalom, így az arra...","id":"20181025_csepel_m0_szigetszentmiklos_korforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bff52c7-ed90-41f9-89b5-37e36d9f57f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_csepel_m0_szigetszentmiklos_korforgalom","timestamp":"2018. október. 25. 14:11","title":"Fellélegezhetnek a Csepel-környékiek, elkészült a körforgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4343cae7-15c1-4d44-841b-3812a7e6aeda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai madarak ősei, az Archaeopteryxek egy új faját azonosíthatta egy nemzetközi kutatócsoport, az őslénynek több közös tulajdonsága van a madarakkal, mint elődeikkel, a dinoszauruszokkal.","shortLead":"A mai madarak ősei, az Archaeopteryxek egy új faját azonosíthatta egy nemzetközi kutatócsoport, az őslénynek több közös...","id":"20181027_archaeopteryx_albersdoerferi_madarak_ose_osmadar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4343cae7-15c1-4d44-841b-3812a7e6aeda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a3668-ff1b-4fbf-9d38-6f3838106d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_archaeopteryx_albersdoerferi_madarak_ose_osmadar","timestamp":"2018. október. 27. 12:03","title":"Megtalálhatták a mai madarak ősét, 150 millió évvel ezelőtt élhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik kiválasztásakor.","shortLead":"Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik...","id":"20181026_A_NAV_azt_javasolja_Onnek_ellenorizze_uzleti_partneret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0f552-9131-41f8-bd1b-2892279c8450","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_A_NAV_azt_javasolja_Onnek_ellenorizze_uzleti_partneret","timestamp":"2018. október. 26. 10:10","title":"A NAV azt javasolja önnek, ellenőrizze üzleti partnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]