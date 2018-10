Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novák Katalin szerint a gyermekvállalásnak és az építőiparnak is lendületet adott az otthonteremtési program.","shortLead":"Novák Katalin szerint a gyermekvállalásnak és az építőiparnak is lendületet adott az otthonteremtési program.","id":"20181026_Az_egygyerekesnek_uzent_a_csokkal_kapcsolatban_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd0274-56ea-4d42-af9b-f931394ecf8d","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Az_egygyerekesnek_uzent_a_csokkal_kapcsolatban_az_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 26. 10:26","title":"Az egygyerekeseknek üzent a csokkal kapcsolatban az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","shortLead":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","id":"20181027_autos_video_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3b99a0-9565-422c-b398-baec3ae5be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_autos_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 27. 09:07","title":"Sok közúti őrültet láttunk már, de ez külön kategória - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","shortLead":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","id":"201843_hableanyok_es_hablegenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028f284-0724-4a87-9068-bae610d8e559","keywords":null,"link":"/kkv/201843_hableanyok_es_hablegenyek","timestamp":"2018. október. 27. 09:00","title":"Nem mese ez, hanem szemérmetlen lehúzás. Vagy befektetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d50895a-5530-4f12-8380-f2900036b620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az átlagosnál nagyobb képernyővel rendelkezők lesznek hálásak a Gboard újdonságáért. ","shortLead":"Elsősorban az átlagosnál nagyobb képernyővel rendelkezők lesznek hálásak a Gboard újdonságáért. ","id":"20181025_google_gboard_android_ios_billentyuzet_klaviatura_gepeles_telefonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d50895a-5530-4f12-8380-f2900036b620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbac93f2-030f-4524-b6db-5d81336434e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_google_gboard_android_ios_billentyuzet_klaviatura_gepeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 25. 15:00","title":"Végre: a Google megcsinálta, hogy nagyobb telefonon is könnyebb legyen szöveget írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ír énekesnő új vallásának megfelelő új nevet is választott, Sinéadről Shuhadára változtatott.","shortLead":"Az ír énekesnő új vallásának megfelelő új nevet is választott, Sinéadről Shuhadára változtatott.","id":"20181026_attert_az_iszlam_hitre_sinead_oconnor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304d6f5d-9e15-4517-9757-11c9524e50f5","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_attert_az_iszlam_hitre_sinead_oconnor","timestamp":"2018. október. 26. 11:07","title":"Áttért az iszlám hitre Sinéad O'Connor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arra kérik a Budapestre tartó gép utasait, hogy úgy érjenek ki a milánói repülőtérre, mintha nem volna sztrájk.","shortLead":"Arra kérik a Budapestre tartó gép utasait, hogy úgy érjenek ki a milánói repülőtérre, mintha nem volna sztrájk.","id":"20181025_Olasz_repuloter_dolgozoi_lepnek_sztrajkba_a_Wizz_Air_probalja_meguszni_a_jarattorlest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fd16fa-25b9-41a1-8646-9a45dd5b50c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Olasz_repuloter_dolgozoi_lepnek_sztrajkba_a_Wizz_Air_probalja_meguszni_a_jarattorlest","timestamp":"2018. október. 25. 15:15","title":"Olasz repülőtér dolgozói lépnek sztrájkba, a Wizz Air próbálja megúszni a járattörlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e68ec6-150b-44cc-97bb-98d280267b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","timestamp":"2018. október. 27. 12:46","title":"Nem tért vissza a börtönbe, a rendőrség körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","shortLead":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","id":"20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee37a4b-d07b-4ab8-ba36-e45c47ea4063","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","timestamp":"2018. október. 25. 22:05","title":"Gyurcsányék a parlament lépcsőjén fognak aludni az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]