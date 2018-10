Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i címre is megérkezett a veszélyes küldemény, a rendőrök hermetikusan lezártak több háztömbnyi területet. De nem a szokásosnál nagyobb dugók okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a bombafrász tovább növeli a közelgő félidős választások miatt már egyébként is komoly feszültséget. Közben a hatóságok abban a floridai postahivatalban kutakodnak, ahol az egyik pokolgépet feladták. Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i címre is megérkezett a veszélyes küldemény, a rendőrök hermetikusan lezártak több háztömbnyi területet. De nem a szokásosnál nagyobb dugók okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a bombafrász tovább növeli a közelgő félidős választások miatt már egyébként is komoly feszültséget. Közben a hatóságok abban a floridai postahivatalban kutakodnak, ahol az egyik pokolgépet feladták. 2018. október. 26. 15:00 Bombáktól fél Amerika, de Trump most is olyan, mint egy troll Trump csak azt felejtette el, hogy a mikroblog jelzi, miről írja a posztokat. Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag iPhone-okat hajlandó használni, fittyet hányva ezzel a biztonságra. Trump csak azt felejtette el, hogy a mikroblog jelzi, miről írja a posztokat. 2018. október. 26. 09:03 Ekkorát még talán soha nem bakizott Trump, mint egy csütörtöki Twitter-üzenetével 14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést több kiegészítő bérelem kompenzálta. 14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést több kiegészítő bérelem kompenzálta. 2018. október. 26. 09:59 Gyorsabban emelkedett a fizikai munkások bére, mint a középvezetőké

A kormány munkájához szükséges, nélkülözhetetlen információk beszerzésével indokolták, valójában viszont maximum a propagandatevékenységét alapozhatják meg azok az EU 28 országában készült "felmérések", amelyet 2016-ban még "csak" 790 millióért végzett, jövőre viszont már több mint egymilliárdért készít majd a Századvég. 2018. október. 27. 07:00 Sírni fog, ha meglátja, milyen munkát végzett rengeteg közpénzből a Századvég

\r

Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha előírásait és mindenhová kövesse őt. Nem mellesleg, az ezzel járó járó kötöttséget hajlandó jól megfizetni. 2018. október. 26. 13:37 Madonna személyi séfet keres - 40 milliót ígér