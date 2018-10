Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"Benda László","category":"kkv","description":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi „aranycsapat” thaiföldi tulajdonos elnöke is a lezuhant gépen tartózkodott. Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a közép-angliai kisvárosban. Talán nem véletlenül. ","shortLead":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi...","id":"20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc3227-a5f6-4e05-8335-9f9469da713a","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","timestamp":"2018. október. 29. 11:22","title":"Leicester City: A thai tulajdonos csodát tett, de rajta nem tudtak segíteni a buddhista boncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","shortLead":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","id":"20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80065966-b5f5-437b-84e0-7a30c4dcc037","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","timestamp":"2018. október. 28. 15:53","title":"A francia kormány az autógyárakkal fizettetné a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok, a gép feketedoboza még nincs meg.","shortLead":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok...","id":"20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbedc9e-0fa0-4eee-a30f-f43f3017bbd4","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","timestamp":"2018. október. 30. 06:55","title":"Emberi testrészeket, személyes tárgyakat találtak az indonéz repülőgép-katasztrófa után a tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","shortLead":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","id":"20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bdcedd-966c-49b2-b263-1c1bcc94e627","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","timestamp":"2018. október. 29. 22:07","title":"Kiszagolják a kutyák a világ egyik leghalálosabb betegségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között, hamarosan pedig a Waze is megkapja ezt a frissítést.","shortLead":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között...","id":"20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3afb5-d24a-4a70-876d-97b2862995ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","timestamp":"2018. október. 30. 14:03","title":"Gyakran használja a Waze-t? Érdemes lesz frissíteni, egy rég várt kényelmes funkció kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","shortLead":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","id":"20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52482af1-0e78-48fb-a933-78f767293589","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Újabb 140 járatot töröltek Brüsszelben a csomagkezelők sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett betalálnia.","shortLead":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett...","id":"20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce577bb-6f54-447e-a44c-438132245094","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","timestamp":"2018. október. 28. 18:18","title":"A Barcelona 5-1-re verte a Real Madridot - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]