[{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég a világ második – sőt a pillanatról pillanatra változó adatok szerint néha az első legnagyobb gyártója – a Boeing mellett. Milliárdos jövedelmeket hoz, munkahelyek 10 ezreit biztosítja Európa-szerte, hiszen sok kis cég besszállítóként is az Airbushoz kötődik.","shortLead":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég...","id":"20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e735393-a662-4a08-a550-0432c96e029b","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","timestamp":"2018. október. 30. 07:26","title":"A Brexit csúnya mélyütést vihet be az Airbusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon a családok helyzete döntő, és fontosabb, mint máshol: az azonos képességű gyerekek közt a szegényebbek közül kevesebb mer akárcsak gondolni a továbbtanulásra. Ugyancsak fontos, hogy milyen iskolába jár a gyerek, az iskolák közti különbségek meghatározóak.","shortLead":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon...","id":"20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687a240b-968a-40f8-9c21-0304a0b25ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","timestamp":"2018. október. 30. 11:26","title":"ENSZ: Magyarországon a szegényebb gyerekek közül sokan már nem is tervezik a továbbtanulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044f866-a956-4207-8b53-503718715e84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megosztott közösség várta a kegyeletét lerovó és együttérzését kifejező Donald Trump amerikai elnököt a pennsylvaniai Pittsburghben. Vezető politikusok egy része nem akart vele együtt mutatkozni, a városban tüntettek ellene.","shortLead":"Megosztott közösség várta a kegyeletét lerovó és együttérzését kifejező Donald Trump amerikai elnököt a pennsylvaniai...","id":"20181031_donald_trump_amerikai_elnok_pittsburgh_lovoldozes_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a044f866-a956-4207-8b53-503718715e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833a2f1f-8799-49a2-91aa-035d8a86fe2e","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_donald_trump_amerikai_elnok_pittsburgh_lovoldozes_tuntetes","timestamp":"2018. október. 31. 05:27","title":"Tüntettek Trump ellen a gyászoló Pittsburghben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","shortLead":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","id":"20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c086a79-6759-4b01-86ec-b6080386df9d","keywords":null,"link":"/sport/20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 21:37","title":"Federer lemondta egy szaúd-arábiai meccsét a meggyilkolt újságíró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet értesülni. ","shortLead":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet...","id":"20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911552d4-3dda-4861-9b3f-9668eb3d7844","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","timestamp":"2018. október. 30. 22:10","title":"Katasztrófavédelem: szerdán folytatódik a szemétszállítás a 116 érintett településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e15847-5c67-410e-ab4e-87d99082319e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyik kedvenc filmje a Saul fia.","shortLead":"A rendező egyik kedvenc filmje a Saul fia.","id":"20181031_Rohrig_Geza_Resistance_film_Jonathan_Jakubowicz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6e15847-5c67-410e-ab4e-87d99082319e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2643d6a5-60c7-4c39-8daf-39daf5780928","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rohrig_Geza_Resistance_film_Jonathan_Jakubowicz","timestamp":"2018. október. 31. 17:21","title":"Világsztárokkal forgat következő filmjében Röhrig Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt az éjszaka képződő ködfoltok mindenhol feloszlanak, és napos idő várható csapadék nélkül. ","shortLead":"Szerda délelőtt az éjszaka képződő ködfoltok mindenhol feloszlanak, és napos idő várható csapadék nélkül. ","id":"20181031_szokatlan_meleg_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffb71ec-7292-4077-9a61-1a740975faa5","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szokatlan_meleg_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. október. 31. 05:09","title":"Szokatlanul meleg lesz még a hosszú hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 15 perces flashmobot terveznek, az erről készült felvételt pedig eljuttatják az Európai Néppárt jövő heti kongresszusára.","shortLead":"Egy 15 perces flashmobot terveznek, az erről készült felvételt pedig eljuttatják az Európai Néppárt jövő heti...","id":"20181031_A_fidesz_europai_partcsaladjan_keresztul_probaljak_jobb_belatasra_birni_Orbant_a_CEU_hallgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52e8b1-41be-47c7-9e04-753ff598fc01","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_fidesz_europai_partcsaladjan_keresztul_probaljak_jobb_belatasra_birni_Orbant_a_CEU_hallgatoi","timestamp":"2018. október. 31. 16:38","title":"A fidesz európai pártcsaládján keresztül próbálják jobb belátásra bírni Orbánt a CEU hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]