[{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","shortLead":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","id":"20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95265709-0244-48d2-9a92-98519bbc8497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","timestamp":"2018. október. 30. 15:47","title":"Ezek az ország leggazdagabb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","shortLead":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","id":"20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb141b-044a-42fa-a162-5f4834a48c12","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 31. 09:57","title":"Nógrád megyébe is eljutott az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea6f42c-efca-4c29-99d8-e268ca96eb37","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenhat éves korában meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör gyermekmagazin volt főszerkesztője - tájékoztatta a lapot kiadó kft. szerdán az MTI-t.","shortLead":"Hetvenhat éves korában meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör gyermekmagazin volt főszerkesztője - tájékoztatta a lapot...","id":"20181031_Meghalt_Cser_Gabor_Dormogo_Domotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea6f42c-efca-4c29-99d8-e268ca96eb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183521b-b18b-4ee6-941c-764dc942f6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Meghalt_Cser_Gabor_Dormogo_Domotor","timestamp":"2018. október. 31. 12:24","title":"Meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör egykori főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52","c_author":"Dercsényi Dávid - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád megyei Zöld Híd pénzügyi krízise miatt 116 településen. A szegedi társaság ugyanis hitelből működik, a jogszabályok egyre több terhet róttak rá, egyre több adót kell fizetnie és az önkormányzat sem segíthet rajta. Mindenesetre az országos tőkeinjekció most egy ideig az ő gondjait is megoldhatja. ","shortLead":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád...","id":"20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687ccd7d-898f-4028-99de-f7ce5b210d86","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 31. 16:58","title":"Szemétkáosz Magyarországon: következik Szeged?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését és a csekély értékű ajándékutalvány adományozását.","shortLead":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését...","id":"20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13e12d-ce3c-4554-8dbe-84797b03a751","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","timestamp":"2018. október. 31. 14:39","title":"Megtiltotta az év végi jutalmak kifizetését a SOTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével.","shortLead":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi...","id":"20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c2f7-76cb-4062-9daf-26bc764d3039","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","timestamp":"2018. október. 30. 07:31","title":"Újra napirenden a vasárnapi boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]