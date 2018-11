Az IDC legfrissebb adatai szerint a globális tablet-piac forgalma 8,6 százalékkal volt szerényebb a harmadik negyedévben a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, de még így is összességében 36,4 millió ilyen eszköz talált gazdára szerte a világon.

A piac legkedveltebb eszközei a billentyűzettel nem rendelkező, egy kijelzőből álló slate tabletek (31,6 millió eladott eszköz), de még így is 7,9 százalékkal esett vissza a forgalmuk. Még rosszabbul szerepeltek a leválasztható billentyűzetes tabletek, 13,1 százalékkal rontottak, és ez 4,8 millió készülék értékesítését jelenti. Az októberi tablet-újdonságoknak köszönhetően viszont még szépíthetnek ezek az eszközök az utolsó negyedévben.

A tablet-piacot továbbra is az Apple uralja: a harmadik negyedévben 9,7 millió iPadet vásároltak meg (6,1 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor), s az almás cég piaci részesedése ezzel 26,6 százalékos. A második helyen álló Samsung messze elmarad mögötte, a dél-koreaiak 5,3 millió készüléket adtak el, jelenleg 14,6 százalékos a részesedésük. A harmadik hely az Amazon.com-é 4,4 millió eladott tablettel és 12 százalékos piaci részesedéssel. A negyedik helyen tartózkodó Huawei az egyetlen cég a top 5-ben, amelyik szépített 2017-hez képest: 3,2 millió tablet vs. 3 millió tablet, 8,9 százalék vs. 7,6 százalék. Végül az ötödik helyre a Lenovo került: 2,3 millió tablet, 6,3 százalékos piaci részesedés.

© IDC

A mostani táblázatnak van egy érdekessége, a visszaesések ellenére (a Huaweiről most nem beszélünk) is csak alig változtak a részesedések, sőt az Apple-nél például még nőtt is. Ennek az az oka, hogy az általános visszaesés következtében sok kisebb gyártó inkább kiszállt erről a piacról.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.