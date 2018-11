Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","shortLead":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","id":"20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b3c2e-c5bc-4e54-9597-74c6f347a892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:58","title":"Emelik az egyetemi hallgatók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","shortLead":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","id":"20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd72483-1657-42f9-92ca-a92066f05316","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","timestamp":"2018. november. 01. 15:54","title":"Halálos baleset miatt lezárták az M2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol a Betlehem utca az azonos nevű térbe torkollik, ott nyitott antikváriumot és a szomszédos ház szuterénjében galériát 25 évvel ezelőtt Jan Placák.","shortLead":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol...","id":"20181102_Elnyugodott_hajtokar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff86458d-4950-4697-a8da-adbf419a1950","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Elnyugodott_hajtokar","timestamp":"2018. november. 02. 17:33","title":"Elnyugodott hajtókar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","shortLead":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","id":"20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48973f1c-1f2f-4ee1-8145-2f2f62cf8a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","timestamp":"2018. november. 02. 15:57","title":"Ha gyümölcsöse van, be kell jelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044f866-a956-4207-8b53-503718715e84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai férfi, aki október 27-én 11 embert ölt meg az Élet Fája nevű pittsburghi zsinagógában.","shortLead":"Az amerikai férfi, aki október 27-én 11 embert ölt meg az Élet Fája nevű pittsburghi zsinagógában.","id":"20181101_Nem_erzi_bunosnek_magat_a_pittsburghi_lovoldozes_elkovetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a044f866-a956-4207-8b53-503718715e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c128389-6ac4-4db9-97f3-3023d7987569","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Nem_erzi_bunosnek_magat_a_pittsburghi_lovoldozes_elkovetoje","timestamp":"2018. november. 01. 16:46","title":"Nem érzi bűnösnek magát a pittsburghi lövöldözés elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109826aa-4e60-495e-be68-50dfe1c01762","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy felnőtt ember keze.","shortLead":"Akkora, mint egy felnőtt ember keze.","id":"20181101_Tobb_mint_egykilos_smaragdot_talaltak_Zambiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109826aa-4e60-495e-be68-50dfe1c01762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d177d934-c2bb-4ae5-a408-0df0f4c9843d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Tobb_mint_egykilos_smaragdot_talaltak_Zambiaban","timestamp":"2018. november. 01. 14:40","title":"Több mint egykilós smaragdot találtak Zambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024ae08a-05fb-454f-aa0c-c21cc13ca5bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Afgán és iráni állampolgárok voltak.","shortLead":"Afgán és iráni állampolgárok voltak.","id":"20181101_Harminc_hatarsertot_fogtak_el_a_Tisza_artereben_Szegednel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024ae08a-05fb-454f-aa0c-c21cc13ca5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efb7592-cc74-4c77-b3b4-3678621ec93d","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Harminc_hatarsertot_fogtak_el_a_Tisza_artereben_Szegednel","timestamp":"2018. november. 01. 17:34","title":"Harminc határsértőt fogtak el a Tisza árterében Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte Donald Trump.","shortLead":"A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte...","id":"20181101_Trump_uzent_a_hondurasi_menetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f69e2f5-f285-4ef0-b5cf-8aa785af5958","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Trump_uzent_a_hondurasi_menetnek","timestamp":"2018. november. 01. 23:40","title":"Trump üzent a „hondurasi menetnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]