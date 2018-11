Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","shortLead":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","id":"20181031_parkolas_toyota_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f582ff62-97e8-4c39-95f4-f5fbaef9811f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_parkolas_toyota_autos_video","timestamp":"2018. november. 01. 04:04","title":"Videó: Ezt a parkolást magyarázza meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parlament a színfalak mögött. Németh Szilárd megállás nélkül beszél, miközben nem is nála van a szó. Szabó Tímea kifakadt rá, Tordai Bence pedig tegezve kéri, inkább maradjon csöndben.","shortLead":"Parlament a színfalak mögött. Németh Szilárd megállás nélkül beszél, miközben nem is nála van a szó. Szabó Tímea...","id":"20181031_Tordai_Bence_Nemeth_Szilardnak_Maradj_csondben_Szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9478c8bd-4a4b-4222-a0c9-4739a5f0a8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Tordai_Bence_Nemeth_Szilardnak_Maradj_csondben_Szilard","timestamp":"2018. október. 31. 17:00","title":"Tordai Bence Németh Szilárdnak: „Maradj csöndben, Szilárd”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.","shortLead":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb...","id":"20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e32f-5ce4-421e-a1fd-24f97767e564","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 01. 19:57","title":"Már medúza úszkál a Szent Márk téren Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem. Hogy működik egy fehérorosz női börtönszínház vagy egy sajátos nevelési igényű gyerekeket befogadó zseniális svájci iskola? Hogyan lehet feldolgozni az értelmetlen háború borzalmait?\r

\r

","shortLead":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem...","id":"20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a81b749-c568-4b8c-a63e-23205b202e00","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","timestamp":"2018. november. 01. 15:30","title":"Itt mindent elvesztünk, amitől nők vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább szigorítanák a fegyvertartás szabályait. A Pew Research Centre nevű közvélemény-kutató cég felmérése szerint a tömeggyilkosságok után rendre megugrik a korlátozáspártiak aránya, valószínűleg így lesz a pittsburghi zsinagóga-támadás után is. Még akkor is, ha a fegyvergyártók nagyon figyelnek a fiatalokra.","shortLead":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább...","id":"20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca8a609-e868-4dee-a284-4220a508929f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","timestamp":"2018. november. 01. 14:00","title":"A fiatal amerikaiaknak kezd elegük lenni a fegyverekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c916326-34fd-4b8e-955a-d052ddbc11a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sörfőző asszonyok története évezredes, és sokáig ez igencsak tiszteletre méltó női foglalkozásnak számított. Aztán úgy alakult, hogy belőlük lettek azok a csúcsos kalapos, üstös, seprűs banyák, ahogy ma a nyugati kultúrában a boszorkányokra gondolunk.","shortLead":"A sörfőző asszonyok története évezredes, és sokáig ez igencsak tiszteletre méltó női foglalkozásnak számított. Aztán...","id":"20181031_Boszorkanyokat_csinaltak_a_sorfozo_asszonyokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c916326-34fd-4b8e-955a-d052ddbc11a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3e3f59-c2a2-4f53-b8c2-58dc0a20fddb","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Boszorkanyokat_csinaltak_a_sorfozo_asszonyokbol","timestamp":"2018. október. 31. 18:05","title":"Seprű és üst: boszorkányokat csináltak a sörfőző asszonyokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A szicíliai Catania ügyészsége elállt a vádemeléstől Matteo Salvini belügyminiszterrel szemben. Catania ügyészsége túszejtés, valamint hivatali hatalommal való visszaélés miatt indított vizsgálatot Salvini ellen, miután a miniszter nem engedett leszállni 177 migránst az olasz parti őrség Diciotti nevű hajójáról.","shortLead":"A szicíliai Catania ügyészsége elállt a vádemeléstől Matteo Salvini belügyminiszterrel szemben. Catania ügyészsége...","id":"20181101_Nem_ejtett_tuszokat_Salvini_mikor_nem_engedte_partra_szallni_a_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f309f-7392-488d-b2fb-27ecfde5bcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Nem_ejtett_tuszokat_Salvini_mikor_nem_engedte_partra_szallni_a_menekulteket","timestamp":"2018. november. 01. 18:17","title":"Mégsem túszejtő Salvini a szicíliai ügyészség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","shortLead":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","id":"20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd72483-1657-42f9-92ca-a92066f05316","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","timestamp":"2018. november. 01. 15:54","title":"Halálos baleset miatt lezárták az M2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]