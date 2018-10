Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár káros is lehet. ","shortLead":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár...","id":"20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bead9e-d462-42ab-9ff2-b9860e35cc57","keywords":null,"link":"/elet/20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"A Nébih nem ült fel a feketekaja-trendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"700 ezres ápolói bérek - az orvosok és ápolók elvándorlásának megelőzésére Romániában durván megemelkedtek a fizetések az állami egészségügben. Az orvoselvándorlás nem csökkent, és rtovábbra is gond, de lehet, hogy ezután a magyar ápolók és orvosok Romániába mennek dolgozni?","shortLead":"700 ezres ápolói bérek - az orvosok és ápolók elvándorlásának megelőzésére Romániában durván megemelkedtek a fizetések...","id":"20181019_Berek_az_egeszsegugyben_Romania_durvan_beelozte_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f06fed9-0109-4104-ae6c-594b95566034","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Berek_az_egeszsegugyben_Romania_durvan_beelozte_Magyarorszagot","timestamp":"2018. október. 19. 11:59","title":"Bérek az egészségügyben: Románia durván beelőzte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b152ec27-f87b-47ec-b013-f5f26b53ba32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óbudai önkormányzat szerint évtizedek óta ismert problémáról van szó, de az ügyben csak a terület tulajdonosa, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. léphet. ","shortLead":"Az óbudai önkormányzat szerint évtizedek óta ismert problémáról van szó, de az ügyben csak a terület tulajdonosa...","id":"20181019_Rakkelto_anyagok_a_Dunaban_a_Nemzeti_Kozmuveknek_kellene_lepnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b152ec27-f87b-47ec-b013-f5f26b53ba32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfe2d2-252f-4c82-a78d-2095bac39f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Rakkelto_anyagok_a_Dunaban_a_Nemzeti_Kozmuveknek_kellene_lepnie","timestamp":"2018. október. 19. 15:15","title":"Rákkeltő anyagok a Dunában: a Nemzeti Közműveknek kellene lépnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7366354-e41b-474a-a879-b67162477945","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél hatékonyabb védelmet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei az év elején az Intel processzoraiban felfedezett súlyos biztonsági hibára. A kérdés csak az, elfogadja-e az új megoldást a gyártó.","shortLead":"Az eddiginél hatékonyabb védelmet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei az év elején...","id":"20181019_intel_processzor_hiba_serulekenyseg_spectre_mit_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7366354-e41b-474a-a879-b67162477945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68931d5-a5d8-432b-82a5-6f578e2d9c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_intel_processzor_hiba_serulekenyseg_spectre_mit_javitas","timestamp":"2018. október. 19. 10:33","title":"Ha erre rábólint az Intel, az ön számítógépe is nagyobb biztonságban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól érzi magát, csak az időjárás befolyásolja nagyon az egészségi állapotát.","shortLead":"Jól érzi magát, csak az időjárás befolyásolja nagyon az egészségi állapotát.","id":"20181019_Torocsik_Mari_nagy_valtozasra_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e29c7e-3365-4283-91c8-7e4cc470f7f4","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Torocsik_Mari_nagy_valtozasra_keszul","timestamp":"2018. október. 19. 09:54","title":"Törőcsik Mari nagy változásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének, amit szerinte kórház nem nézett jó szemmel. Ez állhat kirúgása hátterében.","shortLead":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének...","id":"20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b4636-31ad-4728-8afd-d2220bd62305","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Márki-Zay mellett kampányolt a beteghordó, kirúgták a hódmezővásárhelyi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak működéséről szóló interjúit. A propagandaoldal később már a nő adatait is közzétette az interneten.","shortLead":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak...","id":"20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8f7fd-c0c7-488a-8b83-64dcec1980dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","timestamp":"2018. október. 18. 19:05","title":"22 hónap börtönt kapott a finn tényfeltáró újságírót rágalmazó orosz propagandaoldal alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából másfél másodperc van, bármit is cselekedni, persze a többi autósra is figyelve. ","shortLead":"Nagyjából másfél másodperc van, bármit is cselekedni, persze a többi autósra is figyelve. ","id":"20181019_szemben_forgalommal_video_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07da9b2-9cbe-4fa1-9544-2eb48ab1c633","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_szemben_forgalommal_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 19. 12:24","title":"Ilyen a pillanat, amikor szemből jönnek az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]