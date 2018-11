Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181102_Kifizette_a_DK_az_elso_elitelt_hajlektalan_bunteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16abb2f3-a607-4a6b-92e0-92e5ed61ff95","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kifizette_a_DK_az_elso_elitelt_hajlektalan_bunteteset","timestamp":"2018. november. 02. 12:48","title":"Kifizette a DK az első elítélt hajléktalan büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","shortLead":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","id":"20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe524a2-38b0-4671-8e79-5bfd231384ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","timestamp":"2018. november. 01. 11:24","title":"Országos krizantémhiányt hozott a nagy októberi meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta körül az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta...","id":"20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db67aff-0c57-4e31-9dc9-65bf8bf3338c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","timestamp":"2018. november. 01. 13:09","title":"Egyetlen napon nem ment be dolgozni, mégis öttel kevesebb nap szabadsága maradt - miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.","shortLead":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb...","id":"20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e32f-5ce4-421e-a1fd-24f97767e564","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 01. 19:57","title":"Már medúza úszkál a Szent Márk téren Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943616c-893c-44e7-bfef-1a342284d22b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zárásig támogatói bulik lesznek, és keresik az új helyszínt is.","shortLead":"A zárásig támogatói bulik lesznek, és keresik az új helyszínt is.","id":"20181101_Itt_a_vege_bezar_a_Kek_Lo__dontott_a_jozsefvarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7943616c-893c-44e7-bfef-1a342284d22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2488fe63-a317-4ad2-9636-424fc42b88cb","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_Itt_a_vege_bezar_a_Kek_Lo__dontott_a_jozsefvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2018. november. 01. 15:42","title":"Itt a vége, bezár a Kék Ló - döntött a józsefvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","shortLead":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","id":"20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b3c2e-c5bc-4e54-9597-74c6f347a892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:58","title":"Emelik az egyetemi hallgatók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október közepén még mindig 1300 betöltetlen álláshely volt, de a Népszava szerint lehet, hogy még ennél is több tanár hiányzik az iskolákból.","shortLead":"Október közepén még mindig 1300 betöltetlen álláshely volt, de a Népszava szerint lehet, hogy még ennél is több tanár...","id":"20181103_Pedagogushiany_a_tankeruletek_a_tanarok_oraszamaval_trukkozve_probaljak_megoldani_a_problemat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f35eaa-e100-4547-abee-7eecc882be4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Pedagogushiany_a_tankeruletek_a_tanarok_oraszamaval_trukkozve_probaljak_megoldani_a_problemat","timestamp":"2018. november. 03. 08:50","title":"Pedagógushiány: a tankerületek a tanárok óraszámával trükközve próbálják kezelni a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Semmit nem tehet a főigazgató a kancellár nélkül, aki fölött csak a miniszter áll.","shortLead":"Semmit nem tehet a főigazgató a kancellár nélkül, aki fölött csak a miniszter áll.","id":"20181101_Ketfejuek_lesznek_a_szakkepzesi_centrumok_oda_is_jonnek_a_kancellarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7639720f-b7b8-4224-9f26-39e114734ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Ketfejuek_lesznek_a_szakkepzesi_centrumok_oda_is_jonnek_a_kancellarok","timestamp":"2018. november. 01. 15:01","title":"Kétfejűek lesznek a szakképzési centrumok: oda is jönnek a kancellárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]