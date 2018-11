Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista videóüzenetben közölte barátaival, hogy az idén már biztosan nem lép fel.","shortLead":"A humorista videóüzenetben közölte barátaival, hogy az idén már biztosan nem lép fel.","id":"20181105_Egeszsegi_allapota_miatt_minden_eloadasat_lemondta_Sas_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92af4794-1f87-4cc1-87d9-f6824580aa07","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Egeszsegi_allapota_miatt_minden_eloadasat_lemondta_Sas_Jozsef","timestamp":"2018. november. 05. 07:13","title":"Sas József minden előadását lemondta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4cace9a-5856-4edf-8816-1aacbee99757","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kölcsönözhet-e magyar cégben bejelentett dolgozókat egy magyar kft., ha idehaza nincsen munkaerő-kölcsönzésre engedélye, egy német cégtulajdona révén Németországban viszont igen? – kérdezte az Adózóna olvasója.","shortLead":"Kölcsönözhet-e magyar cégben bejelentett dolgozókat egy magyar kft., ha idehaza nincsen munkaerő-kölcsönzésre...","id":"20181104_Es_on_tudja_mik_a_munkaerokolcsonzes_feltetelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4cace9a-5856-4edf-8816-1aacbee99757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4746066-080f-4ae8-b7b5-c7d425e7d5ca","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181104_Es_on_tudja_mik_a_munkaerokolcsonzes_feltetelei","timestamp":"2018. november. 04. 18:48","title":"És ön tudja, mik a munkaerő-kölcsönzés feltételei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt a növekedés – közölte az MTI-vel a Dreher Sörgyárak Zrt.\r

","shortLead":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt...","id":"20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c056addf-94ae-4118-9824-507d3553aedb","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","timestamp":"2018. november. 06. 11:25","title":"Olasz sörrel elégítené ki a japán cég a magyar prémiumkeresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cabaa55-da31-45c0-820f-765994ae61d6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyetlen 100 ezer lakosúnál nagyobb lengyel városban sem lesz kormánypárti polgármester. ","shortLead":"Egyetlen 100 ezer lakosúnál nagyobb lengyel városban sem lesz kormánypárti polgármester. ","id":"20181105_kaczynski_pis_lengyelorszag_onkormanyzati_valasztasok_polgari_platform_parasztpart_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cabaa55-da31-45c0-820f-765994ae61d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beceeebe-08fe-45dc-89f6-ce1702293dfa","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_kaczynski_pis_lengyelorszag_onkormanyzati_valasztasok_polgari_platform_parasztpart_ellenzek","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Hiába a legnépszerűbb Kaczynskiék pártja, az önkormányzati választásokon leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek elmúltával az egri önkormányzat részletes magyarázatot adott a furcsán kinéző deszkákról.","shortLead":"Az ünnepek elmúltával az egri önkormányzat részletes magyarázatot adott a furcsán kinéző deszkákról.","id":"20181104_Mekk_Mester_is_megirigyelne_Falecekkel_javitottak_ki_a_serult_diszkoburkolatot_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e67dc0d-ffe6-4985-9e0d-953c8918029d","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Mekk_Mester_is_megirigyelne_Falecekkel_javitottak_ki_a_serult_diszkoburkolatot_Egerben","timestamp":"2018. november. 04. 19:57","title":"Falécekkel javították ki a sérült díszkőburkolatot Egerben, de utólag kiderült, ez ideiglenes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem okozott gondot eladni valamit, és most még azzal sem kell bíbelődnie, hogy felépítsen egy márkát.","shortLead":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem...","id":"20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c713c9-4eae-48a4-98b8-29089f11c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","timestamp":"2018. november. 05. 16:10","title":"Narancsléárusból vízkirály: Balogh Levente útja az Olympostól a Pepsiig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","shortLead":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","id":"20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e0348-f056-4af4-bcd4-9114e4062e56","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","timestamp":"2018. november. 05. 11:16","title":"Mayweather visszatér a ringbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k és hűtőgázok.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k...","id":"20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09a0fb-54af-4f8d-a7ed-f62c29b8a3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","timestamp":"2018. november. 05. 17:33","title":"Jó hír érkezett az ózonrétegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]