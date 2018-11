Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átcsoportosították a hitelkiírásokat, azok a szektorok kapnak lehetőséget, ahol van igény.","shortLead":"Átcsoportosították a hitelkiírásokat, azok a szektorok kapnak lehetőséget, ahol van igény.","id":"20181105_Elveszik_a_hitelt_az_erdektelenseget_mutato_kkvtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b0dbd7-2963-400b-a2f1-ba7b86c90044","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Elveszik_a_hitelt_az_erdektelenseget_mutato_kkvtol","timestamp":"2018. november. 05. 09:24","title":"Elveszik a hitelt az érdektelenséget mutató kkv-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","shortLead":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","id":"20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508171d2-8c01-4c9b-ac25-1faec8fef4ef","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","timestamp":"2018. november. 05. 13:57","title":"A forgalommal szemben rohangált egy vaddisznó a Római-parton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","shortLead":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","id":"20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a34c3-3c5c-481c-927d-24cca7b1af05","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","timestamp":"2018. november. 06. 19:55","title":"A Telekomnak is dolgozik a zsíros állami megrendeléseket kapó ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k és hűtőgázok.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k...","id":"20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09a0fb-54af-4f8d-a7ed-f62c29b8a3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","timestamp":"2018. november. 05. 17:33","title":"Jó hír érkezett az ózonrétegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9664607b-146c-4f0f-9be2-bf93031731f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi ingatlanpiaci viszonyokat és jogrendszert nem ismerő magyar vásárlókat könnyen csőbe húzhatják a furfangos közvetítők, és a nagy távolság sem segíti a sikeres vásárlást.","shortLead":"A helyi ingatlanpiaci viszonyokat és jogrendszert nem ismerő magyar vásárlókat könnyen csőbe húzhatják a furfangos...","id":"20181105_Igy_ne_vasaroljon_ingatlant_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9664607b-146c-4f0f-9be2-bf93031731f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6eba2e-c8ea-4615-8c10-6eb22b132d2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Igy_ne_vasaroljon_ingatlant_kulfoldon","timestamp":"2018. november. 05. 12:20","title":"Így ne vásároljon ingatlant külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","shortLead":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","id":"20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d499887-a052-40a8-bfd9-fe02355cbab9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","timestamp":"2018. november. 06. 09:26","title":"Pamela Anderson: A feminizmus túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","shortLead":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","id":"20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffd400-85d0-4c2b-9bbd-909d178389f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:37","title":"Újabb holttesteket találtak az összeomlott marseille-i házak romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be kellett fejeznie a szezont.","shortLead":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be...","id":"20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e93767-e458-45c4-8e52-53ff9fff933b","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 05. 10:08","title":"Karriercsúcs: Fucsovics 38. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]