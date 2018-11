Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk egy tőlünk sok száz/ezer fényévre lévő esetleges idegen civilizáció tudtára, hogy létezünk. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik kutatója szerint sikerült megtalálni a választ ez utóbbi kérdésére.","shortLead":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk...","id":"20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad8fa8-b775-442b-be57-6c3644d3d4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","timestamp":"2018. november. 07. 09:03","title":"Kész a terv: fel kell lőnünk egy szupererős lézert az űrbe, így garantált, hogy kiszúrnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök felhívta a kongresszus leendő vezetőjét, hogy gratuláljon.","shortLead":"Az elnök felhívta a kongresszus leendő vezetőjét, hogy gratuláljon.","id":"20181107_USA_Trump_telefonon_gratulalt_a_demokrataknak_a_felidos_valasztas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8308d7ce-9a9b-4260-abd7-5e29194e0dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_Trump_telefonon_gratulalt_a_demokrataknak_a_felidos_valasztas_utan","timestamp":"2018. november. 07. 06:24","title":"USA: Trump telefonon gratulált a demokratáknak a félidős választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel a BlackRock, melynek müncheni és frankfurti irodáját lerohanták. ","shortLead":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel...","id":"20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60524525-3b49-4a8e-960a-15b3dffa001f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","timestamp":"2018. november. 08. 12:21","title":"Merkel nagypolitikába visszatérő kihívója aligha vágyott ilyen típusú ismertségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek Ligája-meccsen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek...","id":"20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fc7e9-ea73-433a-974d-efbed2072677","keywords":null,"link":"/sport/20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 07. 17:58","title":"Eltiltotta Marco Rossit az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll harcba a PAOK elleni mérkőzésen az Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll...","id":"20181107_vidi_paok_foci_marko_nikolic_kovacs_istvan_europa_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a191013-791e-4128-9ea6-d941eb430c38","keywords":null,"link":"/sport/20181107_vidi_paok_foci_marko_nikolic_kovacs_istvan_europa_liga","timestamp":"2018. november. 07. 17:03","title":"Győzelemre készül a Vidi a PAOK ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani a Kero-korszak nézőit.","shortLead":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani...","id":"20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6277e58c-4f4d-47e6-a6a2-73016e0d879d","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","timestamp":"2018. november. 08. 11:55","title":"Trianon-musicallel száll be a kultúrharcba az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ac3dda-295b-4209-b55d-002b329a597f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elvándorlással sújtott területeken lassabb ütemben nőttek, vagy egyenesen csökkentek a négyzetméterárak.","shortLead":"Az elvándorlással sújtott területeken lassabb ütemben nőttek, vagy egyenesen csökkentek a négyzetméterárak.","id":"20181107_Igy_hajtotta_a_belso_migracio_a_lakasarakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ac3dda-295b-4209-b55d-002b329a597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203f236b-43ca-4f3d-a0d3-b109908330d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Igy_hajtotta_a_belso_migracio_a_lakasarakat","timestamp":"2018. november. 07. 10:21","title":"Így hajtotta a belső migráció a lakásárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]