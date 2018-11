Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett, hogy a rendszer automatikusan bezárná az éppen használatban lévő appot, bevonja a felhasználót a frissítésbe.","shortLead":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett...","id":"20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609c8e4-4bdc-4569-a967-5a19a4514d14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. november. 09. 09:03","title":"Androidos mobilja van? Kiveszik a rendszerből az egyik legzavaróbb dolgot, jön az újféle frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.","shortLead":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál...","id":"20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efcc485-7db0-4f0a-a39b-c58482f62d2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","timestamp":"2018. november. 08. 17:03","title":"Spéci tok jött a Huawei mobiljához: aki felteszi, 5 méterrel a víz alatt is jó képeket csinálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett levegőjét.","shortLead":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett...","id":"20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9c91a2-5a11-4590-a45b-39b8be15e4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","timestamp":"2018. november. 09. 11:03","title":"Óriási ötlet: egy hatalmas toronnyal szívnák ki a szmogot a nagyvárosi levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb mennyiségben érkezik az országba gyenge minőségű autóalkatrész vagy más, gépjárműhöz köthető termék, jellemzően autódiagnosztikai eszközök, szoftverek.","shortLead":"Egyre nagyobb mennyiségben érkezik az országba gyenge minőségű autóalkatrész vagy más, gépjárműhöz köthető termék...","id":"20181108_eletveszelyes_autoalkatresz_hamisitas_nav_online_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f708c905-1468-4acd-901b-b127afe219dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_eletveszelyes_autoalkatresz_hamisitas_nav_online_kereskedelem","timestamp":"2018. november. 08. 05:31","title":"Ömlenek az országba az életveszélyes autóalkatrészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak rendkívüli helyzetben, az ország külső fegyveres megtámadása esetén korlátozhatná az internetes tartalmakat a kormány.","shortLead":"Csak rendkívüli helyzetben, az ország külső fegyveres megtámadása esetén korlátozhatná az internetes tartalmakat...","id":"20181109_internet_korlatozas_kulonleges_jogrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42278e58-79c2-4d0f-9f88-5d67800c08cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_internet_korlatozas_kulonleges_jogrend","timestamp":"2018. november. 09. 13:17","title":"Mindenki nyugodjon le: nem zárja be a kormány az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","shortLead":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","id":"20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552f0b3-37e2-4da7-86ff-f50beee0e5c6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","timestamp":"2018. november. 09. 07:16","title":"Egy jó keltánál fenyőillatú levágott fejek díszelegtek a ház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még sok ilyet találhat az, akinek egyszerre van hajlama az ezotériára és sok-sok fölösleges pénze. A jósok általában csak a NAV-ellenőrök érkezését nem látják előre.","shortLead":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még...","id":"20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a302a4-b64b-4b1a-895f-f6ba0391f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","timestamp":"2018. november. 08. 16:30","title":"Majdnem beszéltünk Mennyei Atyánkkal, de nem tudott számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15b5412-8a19-4d41-bd1b-7b62d5f07029","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A nemi szocializáció során elsajátított minták felülírhatóak – foglalta össze Szextörténetek című új könyvének legfőbb tanulságát Singer Magdolna a HVG Pszichológia Extra legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén. Az est vendégei egyebek mellett arról is szót ejtettek, hogyan kell(ene) beszélgetni a szexualitásról, és ha ilyen jó a szex, miért tűnik el olyan hamar a házasságokból.","shortLead":"A nemi szocializáció során elsajátított minták felülírhatóak – foglalta össze Szextörténetek című új könyvének legfőbb...","id":"20181109_A_szex_stresszforras_pedig_oromforras_is_lehetne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15b5412-8a19-4d41-bd1b-7b62d5f07029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6e9dff-7ff3-4ef0-b2a5-ab42c9dc0da4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181109_A_szex_stresszforras_pedig_oromforras_is_lehetne","timestamp":"2018. november. 09. 07:10","title":"A szex stresszforrás, pedig örömforrás is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]