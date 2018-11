Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszkor, rossz helyen jött a fúró, és a metró is.","shortLead":"Rosszkor, rossz helyen jött a fúró, és a metró is.","id":"20181108_A_metroalagutat_es_majdnem_a_metrokocsit_is_atfurtak_egy_plazaepites_miatt_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fb469-f24f-4779-bdf9-d50502c6a57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_A_metroalagutat_es_majdnem_a_metrokocsit_is_atfurtak_egy_plazaepites_miatt_Pragaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:09","title":"A metróalagutat, és majdnem a metrókocsit is átfúrták egy plázaépítés miatt Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál a fogyasztásuk. ","shortLead":"Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál...","id":"20181108_Brit_tudosok_felvetettek_hogy_meg_kene_adoztatni_a_voros_husokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8bdf66-c4b6-43e5-a896-7741f4324f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Brit_tudosok_felvetettek_hogy_meg_kene_adoztatni_a_voros_husokat","timestamp":"2018. november. 08. 21:53","title":"Brit tudósok felvetették, hogy meg kéne adóztatni a vörös húsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között sem az állam.","shortLead":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között...","id":"20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0a1c21-6396-4028-9172-9d2af23b762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 09. 11:56","title":"Sokkal többet költött a kormány reklámra, mint bárki más Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ivica Todoric, Horvátország egykor legbefolyásosabb üzletembere ellen egy éve adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. Todoric fénykorában Csányi Sándornak és Hernádi Zsoltnak mondott köszönetet; az OTP-nek a vállalatcsoport magyarországi aktivitásának segítése miatt, a Molnak pedig azért, mert annak horvátországi megjelenése bátorította fel az Agrokort a magyarországi jelenlétre.\r

","shortLead":"Ivica Todoric, Horvátország egykor legbefolyásosabb üzletembere ellen egy éve adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot...","id":"20181108_Hazavittek_a_britek_altal_kiadott_Magyarorszagon_is_uzletelo_horvat_multimilliardost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a46f1b-1cfb-402d-97e5-0371f1c46745","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Hazavittek_a_britek_altal_kiadott_Magyarorszagon_is_uzletelo_horvat_multimilliardost","timestamp":"2018. november. 08. 13:35","title":"Hazavitték a britek által kiadott, Magyarországon is üzletelő horvát multimilliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell.","shortLead":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell.","id":"20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d61de-7cbc-446b-9338-5291201b9a20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. november. 09. 17:03","title":"Hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c6f89a-f9e0-4976-a7ca-fc0bcf174d1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú felborította a tolószéket, majd kerékpárjával kezdte ütlegelni a férfit, de mikor egy járókelő meglátta, elmenekült a helyszínről.","shortLead":"A fiú felborította a tolószéket, majd kerékpárjával kezdte ütlegelni a férfit, de mikor egy járókelő meglátta...","id":"20181109_Tizenharom_eves_fiu_rabolt_ki_es_vert_meg_egy_kerekesszekes_ferfit_Erden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c6f89a-f9e0-4976-a7ca-fc0bcf174d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3ca718-72cc-42b7-9393-8c0c62351880","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Tizenharom_eves_fiu_rabolt_ki_es_vert_meg_egy_kerekesszekes_ferfit_Erden","timestamp":"2018. november. 09. 19:55","title":"Tizenhárom éves fiú rabolt ki és vert meg egy kerekesszékes férfit Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eff854-9b59-4a69-bd43-4f4bab0edede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik utas videózta le, ahogy valószínűleg éppen chatel valakivel, a rendőrség eljárást indított ellene.","shortLead":"Az egyik utas videózta le, ahogy valószínűleg éppen chatel valakivel, a rendőrség eljárást indított ellene.","id":"20181109_Vezetes_kozben_a_mobiljat_nyomkodta_egy_Bajara_tarto_busz_soforje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70eff854-9b59-4a69-bd43-4f4bab0edede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfcf0d7-d120-4547-93b2-ef1295fb3341","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Vezetes_kozben_a_mobiljat_nyomkodta_egy_Bajara_tarto_busz_soforje","timestamp":"2018. november. 09. 17:28","title":"Vezetés közben a mobilját nyomkodta egy Bajára tartó busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","shortLead":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","id":"20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552f0b3-37e2-4da7-86ff-f50beee0e5c6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","timestamp":"2018. november. 09. 07:16","title":"Egy jó keltánál fenyőillatú levágott fejek díszelegtek a ház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]