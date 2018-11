Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mi vár a szigetországban dolgozó, illetve mostanában oda készülő magyar munkavállalókra a Brexit ügyében kedden bejelentett fejlemények után? Mi a menetrend, mit kell mérlegelni? Ezekre a kérdésekre kértünk válaszokat a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szakjogásztól. ","shortLead":"Mi vár a szigetországban dolgozó, illetve mostanában oda készülő magyar munkavállalókra a Brexit ügyében kedden...","id":"20181114_Menni_vagy_nem_menni_Mikortol_es_mire_kell_szamitaniuk_a_NagyBritanniaba_keszulo_magyaroknak_a_keddi_Brexitmegallapodas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d438216-5347-44a9-b12b-ef065cdb3321","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Menni_vagy_nem_menni_Mikortol_es_mire_kell_szamitaniuk_a_NagyBritanniaba_keszulo_magyaroknak_a_keddi_Brexitmegallapodas_utan","timestamp":"2018. november. 14. 12:09","title":"Menni vagy nem menni? Mikortól és mire kell számítaniuk a Nagy-Britanniába készülő magyaroknak a keddi Brexit-megállapodás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","shortLead":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","id":"20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0bd44-4b6d-44d3-acd6-0dd2e21a84f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","timestamp":"2018. november. 13. 16:29","title":"Merkel is közös európai haderőt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak akadnak \"barátságosabb\" verziói is. A játéktermek hőskorából származó Soulcalibur is ilyen, amely hat év után most új résszel jelentkezett.","shortLead":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak...","id":"20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dc0ded-8bde-4c82-bf82-5f3997ac37cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","timestamp":"2018. november. 12. 20:03","title":"Itt a (majdnem) gyerekbarát Mortal Kombat, és ez is megy PC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","shortLead":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","id":"20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69dadb3-5dbf-445c-acac-2e7ed641c4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","timestamp":"2018. november. 13. 10:50","title":"Rekordösszeget fizetett egy ínyenc ezért a szarvasgombáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről az előválasztásnak kellene döntenie. ","shortLead":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről...","id":"20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1615a13d-f7d6-4f09-8bef-22623006b246","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 14. 08:10","title":"Puzsér komolyan veszi az előválasztást, be is szólt az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője, az eredmény pedig nagyon közel állhat a valósághoz.","shortLead":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője...","id":"20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e0a46b-dc4b-4651-bc16-6bceaeb7b78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","timestamp":"2018. november. 13. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell azonnal mentőt hívni vagy a sürgősségi osztályra rohanni.","shortLead":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell...","id":"20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40f4413-1421-4e6b-bf88-b8245d9ba7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","timestamp":"2018. november. 14. 16:10","title":"Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart bemutatót. ","shortLead":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart...","id":"20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc2b0-58d0-49ab-9740-61a99e85db9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 16:43","title":"A belügy mossa kezeit az angyalrituálés gyerektábor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]