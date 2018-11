Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely egy rajzfilmszerű, de mégis nagyon izgalmas program lett. A finn fejlesztők többször is bizonyították már tehetségüket, így valószínűleg ez is hatalmas durranás lesz.

Ahogy a pc-s és konzolos piacon, úgy a mobiloknál is két játék uralja most a mezőnyt, ezzel játszanak most a legtöbben: egyik a Fortnite, a másik pedig a hasonló kategóriájú, hamarosan PlayStation 4-re is megjelenő PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Ám míg a többi játékfejlesztő csak vergődik a jelenlegi csúcstartók árnyékában, a népszerű Clash of Clans, valamint Clash Royale játékokat készítő finn Supercell munkába fogott, és vadonatúj programot készítettek. Arra viszont kínosan ügyeltek, hogy 18 hónapig készült alkotásuk illeszkedjen a most nagyon népszerű műfaj, a Battle Royale világába.

A Brawl Stars címet viselő kis program rajzfilmszerű grafikával rendelkezik, de nem is emiatt emelkedik ki a sorból. A róla készült videók alapján is nagyon hangulatosnak, izgalmasnak tűnik, többen ráadásul a népszerű e-sport-játék, a League of Legendshez hasonlítják tulajdonságai miatt. A programban a PUBG-vel vagy a Fortnite-tal ellentétben azonban "csak" 10 játékos küzd egymással, feladatuk pedig a pályán elhelyezett gyöngyök begyűjtése, illetve a már említett játékokhoz hasonlóan a másik elintézése.

A Brawl Stars fejlesztése a The Verge beszámolója szerint négy évvel ezelőtt kezdődött, a finn munkások pedig 18 hónapig csak tesztelték, hogy minden megfelelően működjön. Bár vannak még hibái, ezt valószínűleg rövidesen sikerül orvosolni, legalábbis szükség lesz rá, a stúdió ugyanis globális rajttal számol: egyszerre jön Androidra és iOS-re is.

© YouTube / Galadon Gaming

Sikere ugyanakkor megkérdőjelezhetetlennek tűnik: a Supercell által korábban kiadott Clash of Clanst 6 éves kora ellenére sem sikerül letaszítani a trónról, még most is nagyon sokan játszanak vele. Ennyi tapasztalattal és tehetséggel pedig elég valószínű, hogy a finnek új játéka is közönségkedvenc lesz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.