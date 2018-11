Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában olvasott – ilyen vétségekért vette elő a büntetés-végrehajtás a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csabát. Ráadásul az emiatt őt vegzáló bv-tiszt szavába vágott \"tiszteletlenül,\" így első- majd másodfokú fegyelmi eljárásban vizsgálták ki a gigantikus kihágást. A borosta-gate szürreális módon még folytatódni fog, mert végül jogerősen úgy döntöttek, hogy meg kell ismételni az egész procedúrát. ","shortLead":"Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában...","id":"20181113_Kivizsgaltak_Czegledy_borostajanak_hosszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81014fb-2105-4de8-bfaf-d75cc4752518","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Kivizsgaltak_Czegledy_borostajanak_hosszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:40","title":"Bv-bohózat: Czeglédy Csaba borostáját jogerősen kivizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","shortLead":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","id":"20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afad3bb-589a-4032-ace9-6b3ba0eaffca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","timestamp":"2018. november. 13. 17:33","title":"Itt a bejelentés: PlayStationre is megjelenik az utóbbi idők egyik legjobb játéka, a PUBG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf49578-ac2a-43b9-bbed-dc0c58e9f616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt maga a színész jelentette be. ","shortLead":"Ezt maga a színész jelentette be. ","id":"20181111_Kingsman_harmadik_resz_Taron_Egerton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf49578-ac2a-43b9-bbed-dc0c58e9f616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663258eb-918e-41c4-9462-ddf3cc35a263","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Kingsman_harmadik_resz_Taron_Egerton","timestamp":"2018. november. 11. 19:03","title":"Búcsút inthetünk Tökinek? Taron Egerton nem játszik a Kingsman harmadik részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését a Magyar Tudományos Akadémia. Az MTA honlapján nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a NAT korszerű, gyermekközpontú, a 21. század várható kihívásaira felkészítő folyamatokról szól, de olyan ideális iskolai körülményeket feltételez, amelyek még messze nem biztosítottak a közoktatásban.\r

\r

","shortLead":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését...","id":"20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24308a-3d3b-4594-87b1-c07bd2f4602a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"A Nemzeti alaptanterv bevezetésének elhalasztását javasolja az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74712956-19e7-468b-8676-4d3105c3911c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Simicska_Orbanhoz_hasonlo_elbanasban_reszesul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74712956-19e7-468b-8676-4d3105c3911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1639b6b-5782-49f6-aa9d-32bb3dd6eef4","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Simicska_Orbanhoz_hasonlo_elbanasban_reszesul","timestamp":"2018. november. 13. 12:30","title":"Simicska Orbánhoz hasonló elbánásban részesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7851fe49-db26-43f3-9368-ef9f32444204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A populáció egyre fogy, ezért a hatóságoknak be kell avatkozniuk.","shortLead":"A populáció egyre fogy, ezért a hatóságoknak be kell avatkozniuk.","id":"20181113_A_parlament_mellett_feszkelhetnek_a_kivik_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7851fe49-db26-43f3-9368-ef9f32444204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5ac4cf-e9fa-43e0-9e0d-6dc81930b139","keywords":null,"link":"/elet/20181113_A_parlament_mellett_feszkelhetnek_a_kivik_UjZelandon","timestamp":"2018. november. 13. 09:56","title":"A parlament mellett fészkelhetnek a kivik Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakács felelősségre vonta a masszőrt, hogy az miért bánik rosszul a barátnőjével, aztán repült a sörpad.","shortLead":"A szakács felelősségre vonta a masszőrt, hogy az miért bánik rosszul a barátnőjével, aztán repült a sörpad.","id":"20181112_Magyar_munkasok_verekedtek_ossze_egy_svajci_hajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002d9ae-9e06-471a-9494-b8bf24e35f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Magyar_munkasok_verekedtek_ossze_egy_svajci_hajon","timestamp":"2018. november. 12. 13:10","title":"Magyar munkások verekedtek össze egy svájci hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905094c0-6cea-4a89-aacb-55db9ec4d9ca","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányzati véleménnyel szemben a szülők visszajelzései alapján országos tanárhiány van – állítja a Szülői Hang Közösség, amelynek kérdőívét két hónap alatt több mint ötezer szülő töltötte ki. Kiderült, Budapesten az informatikatanárt a legnehezebb pótolni, kiesése után fél év lehet, mire tudják pótolni. ","shortLead":"A kormányzati véleménnyel szemben a szülők visszajelzései alapján országos tanárhiány van – állítja a Szülői Hang...","id":"20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905094c0-6cea-4a89-aacb-55db9ec4d9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df7181-02ad-4755-86a5-a8bc6433e637","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol","timestamp":"2018. november. 12. 18:10","title":"\"Az informatikát a könyvtáros tartja, 25 évvel ezelőtti anyagokból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]