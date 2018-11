Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9081bee-f040-458b-90b5-bac04470633c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt nem árulta el, melyik országban adta be menedékkérelmét a volt macedón miniszterelnök. Orbán jót nevetett azon, hogy Gruevszki nála aludt volna.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt nem árulta el, melyik országban adta be menedékkérelmét a volt macedón...","id":"20181115_Gulyas_Gergely_elarulta_hogyan_erkezett_utlevel_nelkul_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9081bee-f040-458b-90b5-bac04470633c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ab5cc-6bbb-4d6c-82b9-a859f1c96482","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Gulyas_Gergely_elarulta_hogyan_erkezett_utlevel_nelkul_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 15. 10:40","title":"Gulyás Gergely elárulta, hogyan érkezett útlevél nélkül Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött, mégsem rendezi meg az Energy for Swim 2018 elnevezésű viadalt, amelynek december 20-21-én Torino adott volna otthont.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött...","id":"20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a68fc53-8629-4596-9370-73c9eb9448a4","keywords":null,"link":"/sport/20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","timestamp":"2018. november. 15. 13:36","title":"Hatott a FINA fenyegetése, nem indul rivális versenysorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","shortLead":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","id":"20181114_TGM_az_utolso_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4015375d-2638-4a9a-8189-313e7a8a346e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_az_utolso_magyar","timestamp":"2018. november. 14. 14:20","title":"TGM, az utolsó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt gumit vásárolunk.","shortLead":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt...","id":"20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d312ee8e-e944-405c-b883-ca9e6614f86c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","timestamp":"2018. november. 15. 06:41","title":"Csak egy apró jelölés, mégis nagyon fontos gumivásárláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","shortLead":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","id":"20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196743b5-3b96-44a0-9646-137f7ba649a2","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","timestamp":"2018. november. 16. 08:09","title":"A Ripost megtalálta Gyurcsányt a Gruevszki-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","shortLead":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","id":"20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21c7ff4-cf7e-4fae-8cad-e8e3699d2a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","timestamp":"2018. november. 14. 19:02","title":"Szegeden is tüntettek a felsőoktatás tönkretétele ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho Aréna elé.","shortLead":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho...","id":"20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51964422-fefc-4eda-93f5-2ba208227fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","timestamp":"2018. november. 14. 18:00","title":"Felcsútra viszi a Momentum az Orbánt tolvajként feltüntető plakátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]