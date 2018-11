Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sötét lelkű ostobaság feltételezni rólam, hogy amikor megszólalok, azt ne a saját hazám iránti aggodalom vezérelné – mondja Bródy János, aki szerint a hatalom aktuális birtokosai mindig hajlamosak elfelejteni, hogy a hatalom szeretete nem a szeretet hatalma. Úgy véli, időnként emlékeztetni kell a közvéleményt az Emberi Jogok Nyilatkozatában foglaltakra, most épp annak a 70. évfordulójára időzített koncertjén teszi ezt meg. Interjú.

"Jön a furcsa zavart telefon, hogy valamiért mégse menjek" – interjú Bródy Jánossal

168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy

A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást. A humorista vészes terhességi hányással küzd. Kórházba került a terhes Amy Schumer

Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást

Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.

Elképesztő mennyiségű pénzt tettek félre a magyarok a nyugdíjukra

A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások összege.

A nap fotói: 1500 forinton múlhat a láthatóság és az emberélet

Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.

Így küzdött a tini Audrey Hepburn a nácik ellen

Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz? Pedig így történt, egy új könyv pedig részletesen elmeséli nekünk Audrey Hepburn éveit a holland ellenállásban.

"Ez legalább nem fagy le" – miért esküszik sok magyar ma is a Windows XP-re és a 7-re?

Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem frissített az új, 10-es rendszerre. Sok olvasónk túlzott modernitást emleget, de a félelem is nagy úr.